Nota

Tigres se asegura el LIDERATO en el Apertura 2025 tras APLASTAR 9-0 a su rival

El cuadro de Tigres femenil aplastó sin piedad a León en encuentro de la jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX femenil; las felinas son líderes en el torneo.

estadio tigres lider torneo
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Liga MX Femenil
Se fue la Jornada 13 de la Liga MX Femenil y el equipo de Tigres es el líder absoluto luego de aplastar a León en una goleada brutal de 9-0, en el duelo que celebró en el Volcán el pasado viernes 26 de setiembr

Tigres está resultando un tren en este torneo Apertura 2025 y ahora tuvo como víctima a León que ni las manos logró meter en los 90 minutos del enfrentamiento.

Tigres marcó cuatro goles en el primer tiempo y cinco más en el complemento, caminando de la mano de Jennifer Hermoso, quien se despachó con cuatro goles.

La paliza comenzó al minuto 17 y no paró hasta al 88, cuando el cuadro de Tigres todavía tenía goles por marcar, para no dejar dudas de su nivel y del primer puesto que ocupa.

Tigres celebra partido de Jenni Hermoso

Tigres, luego de la victoria destacó en sus redes sociales a la atacante europea Jenni Hermoso por sus cuatro goles y la nombró MVP del compromiso que validó el gran paso del equipo femenil que no vio en las esmeraldas un muro que contuviera.

Chivas derrota en el cierre de la Jornada a Mazatlán

En el último juego que se disputó esta noche de martes, las Chivas derrotaron a Mazatlán con solitario gol al 34, de Denise Castro, en el juego celebrado en El Encanto

Jueves 25 de septiembre

  • Estadio Caliente, Tijuana

    • Tijuana 2–0 Querétaro

Viernes 26 de septiembre

  • Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX

    • América 4–0 FC Juárez
  • Estadio Universitario
  • Tigres 9-0 León

Domingo 28 de septiembre

  • Estadio Hidalgo, Pachuca

    • Pachuca 2–2 Cruz Azul

Lunes 29 de septiembre

  • Estadio Olímpico Universitario, CDMX

    • Pumas 1–2 Atlético de San Luis

  • Estadio Jalisco, Guadalajara

    • Atlas 2–2 Toluca

  • Estadio Victoria, Aguascalientes

    • Necaxa 0–5 Monterrey

  • TSM Corona, Torreón

    • Santos 1–0 Puebla

Martes 30 de septiembre

  • Estadio El Encanto, Mazatlán

    • Mazatlán 0–1 Chivas

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

