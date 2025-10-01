Tigres se asegura el LIDERATO en el Apertura 2025 tras APLASTAR 9-0 a su rival

Se fue la Jornada 13 de la Liga MX Femenil y el equipo de Tigres es el líder absoluto luego de aplastar a León en una goleada brutal de 9-0, en el duelo que celebró en el Volcán el pasado viernes 26 de setiembr

Tigres está resultando un tren en este torneo Apertura 2025 y ahora tuvo como víctima a León que ni las manos logró meter en los 90 minutos del enfrentamiento.

Tigres marcó cuatro goles en el primer tiempo y cinco más en el complemento, caminando de la mano de Jennifer Hermoso, quien se despachó con cuatro goles.

La paliza comenzó al minuto 17 y no paró hasta al 88, cuando el cuadro de Tigres todavía tenía goles por marcar, para no dejar dudas de su nivel y del primer puesto que ocupa.

Tigres celebra partido de Jenni Hermoso

Tigres, luego de la victoria destacó en sus redes sociales a la atacante europea Jenni Hermoso por sus cuatro goles y la nombró MVP del compromiso que validó el gran paso del equipo femenil que no vio en las esmeraldas un muro que contuviera.

Chivas derrota en el cierre de la Jornada a Mazatlán

En el último juego que se disputó esta noche de martes, las Chivas derrotaron a Mazatlán con solitario gol al 34, de Denise Castro, en el juego celebrado en El Encanto

4️⃣⚽️ ¡Se mandó un 'póker' de goles y comandó la goleada en el Volcán Universitario!



✨ ¡La Goleadora del Partido @Ternium de la Jornada 13 ante el León Femenil es Jenni Hermoso! pic.twitter.com/ve7QPPVaAQ — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) September 27, 2025

Jueves 25 de septiembre



Estadio Caliente, Tijuana Tijuana 2–0 Querétaro



Viernes 26 de septiembre

Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX América 4–0 FC Juárez

Estadio Universitario

Tigres 9-0 León

Domingo 28 de septiembre

Estadio Hidalgo, Pachuca Pachuca 2–2 Cruz Azul



Lunes 29 de septiembre

Estadio Olímpico Universitario, CDMX Pumas 1–2 Atlético de San Luis

Estadio Jalisco, Guadalajara Atlas 2–2 Toluca

Estadio Victoria, Aguascalientes Necaxa 0–5 Monterrey

TSM Corona, Torreón Santos 1–0 Puebla



Martes 30 de septiembre

Estadio El Encanto, Mazatlán Mazatlán 0–1 Chivas

