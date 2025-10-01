Tigres se asegura el LIDERATO en el Apertura 2025 tras APLASTAR 9-0 a su rival
El cuadro de Tigres femenil aplastó sin piedad a León en encuentro de la jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX femenil; las felinas son líderes en el torneo.
Se fue la Jornada 13 de la Liga MX Femenil y el equipo de Tigres es el líder absoluto luego de aplastar a León en una goleada brutal de 9-0, en el duelo que celebró en el Volcán el pasado viernes 26 de setiembr
Tigres está resultando un tren en este torneo Apertura 2025 y ahora tuvo como víctima a León que ni las manos logró meter en los 90 minutos del enfrentamiento.
Tigres marcó cuatro goles en el primer tiempo y cinco más en el complemento, caminando de la mano de Jennifer Hermoso, quien se despachó con cuatro goles.
La paliza comenzó al minuto 17 y no paró hasta al 88, cuando el cuadro de Tigres todavía tenía goles por marcar, para no dejar dudas de su nivel y del primer puesto que ocupa.
Tigres celebra partido de Jenni Hermoso
Tigres, luego de la victoria destacó en sus redes sociales a la atacante europea Jenni Hermoso por sus cuatro goles y la nombró MVP del compromiso que validó el gran paso del equipo femenil que no vio en las esmeraldas un muro que contuviera.
Chivas derrota en el cierre de la Jornada a Mazatlán
En el último juego que se disputó esta noche de martes, las Chivas derrotaron a Mazatlán con solitario gol al 34, de Denise Castro, en el juego celebrado en El Encanto
4️⃣⚽️ ¡Se mandó un 'póker' de goles y comandó la goleada en el Volcán Universitario!— Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) September 27, 2025
✨ ¡La Goleadora del Partido @Ternium de la Jornada 13 ante el León Femenil es Jenni Hermoso! pic.twitter.com/ve7QPPVaAQ
Jueves 25 de septiembre
Estadio Caliente, Tijuana
Tijuana 2–0 Querétaro
Viernes 26 de septiembre
Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX
- América 4–0 FC Juárez
- Estadio Universitario
- Tigres 9-0 León
Domingo 28 de septiembre
Estadio Hidalgo, Pachuca
- Pachuca 2–2 Cruz Azul
Lunes 29 de septiembre
Estadio Olímpico Universitario, CDMX
- Pumas 1–2 Atlético de San Luis
Estadio Jalisco, Guadalajara
- Atlas 2–2 Toluca
Estadio Victoria, Aguascalientes
- Necaxa 0–5 Monterrey
TSM Corona, Torreón
- Santos 1–0 Puebla
Martes 30 de septiembre
Estadio El Encanto, Mazatlán
Mazatlán 0–1 Chivas
¡Martillazo de cabeza de la brasileña de La U! 🇧🇷⚽️ pic.twitter.com/klDO9qqO9J— Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) September 28, 2025