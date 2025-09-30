deportes
Esta es la fecha de OCTUBRE en la que presentarán el Balón del Mundial del 2026

Rumbo al Mundial del 2026, se tiene la fecha en la cual se dará a conocer el Balón oficial de la competencia que arranca el 11 de junio; circulan además imágenes del supueste esférico.

Balon mundial 2026 trionda presentacion fecha
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
En recientes horas, La Esfera, un sitio que se ha vuelto de mucho interés en Las Vegas, proyectó balones históricos de los Mundiales hasta llegar a un punto de anunciar que el nombre y diseño del balón de la Copa del Mundo será presentado este jueves 2 de octubre.

Sin que se tenga mucha información al respecto, en La Esfera se dijo que el balón que todos los aficionados buscarán obtener, se anunciará el 2 de octubre, lo que ha generado mucho interés y euforia conocer este esférico.

Te podría interesar: Este es el significado de ZAYU, el jaguar mexicano del Mundial del 2026

Filtran imágenes y el supuesto nombre del Balón del 2026

En redes sociales, también se han filtrado supuestas imágenes del Balón, que tiene colores verde, rojo y azul, que corresponde a México, Canadá y Estados Unidos. De acuerdo a esta información que NO ES OFICIAL, el Balón se llama TRIONDA.

Balon mundial 2026 trionda presentacion fecha

Estas son las mascotas del Mundial del 2026

La mascotas de la Copa del Mundo del 2026, se dieron a conocer hace unos días. Se trata de Zayu por México, que representa un jaguar y es delantero en el futbol; también el águila CLUTCH que es la mascota de Estados Unidos y ocupa la posición de delantero y finalmente MAPLE que es un alce y representa la cultura de Canadá y es un portero.

Te podría interesar: Estas son las mascotas del Mundial del 2026

En el marco de la presentación de las tres mascotas, también se mostró un balón que podría tener relación al que se anuncie, aunque realmente se parecía mucho más al balón Azteca, del Mundial de México 1986.

