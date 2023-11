Tigres manda advertencia a América previo a la final

Tigres ya se prepara para enfrentar su novena final de la Liga BBVA MX Femenil, en la que se enfrentará al América, que terminó la fase regular como la mejor ofensiva del circuito.

¡Doblete de Juan Brunetta! Santos 2-1 Mazatlán | Play In de la Liga BBVA MX

Te puede interesar: En América aseguran ser ‘más grandes’ que en Tigres

Para Milagros Martínez, directora técnica de las Amazonas, esta fue su primera campaña en el equipo y en tan sólo un semestre terminó como líder, con tan sólo una derrota y en una final más.

Milagros Martínez: Tigres sale por el campeonato

“Ilusionada. Esa es la realidad, hemos trabajado mucho, hemos pasado momentos complicados, pero eso nos ha hecho unirnos”, dijo, “va a ser un partido muy bonito en un escenario espectacular con los dos mejores equipos del torneo”, agregó la estratega.

‘Mila’ fue cuestionada sobre el plantel al que se va a enfrentar, que terminó como segundo de la clasificación, como la mejor ofensiva y como el segundo mejor local del torneo. “Yo no las veo entrenar todos los días, sé cómo llegan las mías”, declaró, “yo me voy a centrar y voy a hablar de mis jugadoras. Tigres no sale a ver qué pasa, sale a por el campeonato”, agregó Martínez.

Pero para llegar a una final, hay mucho sacrificio por detrás que no se ve, mismo que reconoció ‘Mila’, sobre todo hablando de las horas sin sueño, de los traslados constantes, los entrenamientos diarios y el día a día de una futbolista o entrenadora profesional, sacrificios que han llevado a Tigres Femenil a ser el equipo más exitoso de la Liga.

Los nuevos miembros de Tigres Femenil

Pero no todo es serio ni complicado dentro de la plantilla de la U, y es que la estratega española contó que viajó con equipo completo a la Ciudad de México, tan completo, que hasta las lesionadas hicieron el viaje.

Te puede interesar: América manda mensaje y asegura que no quiere ser como Tigres

Y dentro de la lista de las que llegaron a la capital, destaca la presencia de Bianca Sierra y sus hijos, Kenzo y Nova, que estarán en el Estadio Azteca para apoyar a Stephany Mayor, la otra mamá.