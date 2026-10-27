Tigres se juega la vida rumbo a la Liguilla; estos son los clubes a los que enfrentará en el cierre del torneo

Comienza la cuenta regresiva para el cierre de la temporada regular y, en consecuencia, el inicio de la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, misma en donde Tigres desea tener participación luego de una campaña que ha tenido bastante irregularidad en el campo.

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Después de 14 juegos disputados, Tigres aún tiene ciertas posibilidades de acceder a la Liguilla del futbol mexicano para fortuna de sus millones de seguidores; sin embargo, para ello es preciso conocer qué es lo que necesitan los felinos para obtener su objetivo de participar en la Fiesta Grande.

¿Qué necesita Tigres para acceder a la Liguilla del Apertura 2026?

Lo primero a considerar es que, en estos momentos, Tigres se encuentra en el lugar 15 de la tabla general luego de sumar 15 unidades gracias a tres victorias, seis empates y cinco derrotas. El equipo de la Sultana del Norte, además, acumula 15 goles a favor por 16 en contra.

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🐯👊🏼 ¡Dale, Tigres! https://t.co/JBkmFpwhSC — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) October 26, 2026

Bajo este contexto, Tigres ya no puede dejarse puntos y está obligado a sumar tres victorias en sus últimos tres compromisos de Liga para llegar a un total de 24 unidades, mismas que, en esencia, entran dentro del promedio histórico del octavo lugar rumbo a la Liguilla.

Además, vale decir que el equipo de Víctor Manuel Vucetich también necesita que otros equipos tropiecen en este cierre de temporada como lo son Rayados, Xolos, Pumas, Querétaro, Santos y San Luis, mismos que deben sumar la menor cantidad de puntos posibles en los duelos que tendrán próximamente.

¿Contra qué equipos cerrará Tigres el torneo regular?

Tigres deberá viajar al estado de Hidalgo para enfrentar a los Tuzos este fin de semana. Posteriormente, los de la U de Nuevo León recibirán dos compromisos más en casa, siendo estos ante La Máquina de Cruz Azul el 7 de noviembre y contra el Club América el 21 del mismo mes.