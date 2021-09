Tigres no debe venir de atrás: Miguel Herrera

Los Tigres rescataron un empate agónico 2-2 contra el León, en un duelo en el que arrancaron perdiendo por dos goles, pero que pudieron reponerse. Sin embargo, no dejó tan contento al técnico Miguel Herrera.

En la conferencia de prensa, el “Piojo” se fue conforme con el esfuerzo de sus dirigidos en el Volcán, aunque señaló que le gustaría otro escenario para los partidos.

“La idea es que el equipo no bajar los brazos nunca. Me gusta la actitud del equipo, pero debemos estar conscientes de que no debemos venir de atrás, hay que pegar primero”.

Agregó que su equipo este torneo se ha caracterizado por restacar macadores y no le gusta que sea así. “Eso me ocupa ,que tienen que marcar diferencia antes y venimos de atrás como lo han dicho el equipo no baja los brazos tiene capacidad de respuesta seguimos ahí pero queremos estar más arriba a pesar de que estamos en la zona queremos estar más arria” comentó Miguel Herrera

El estratega de los Universitarios reconoció que tienen que trabajar para marcar diferencia, en especial como locales. Y que les falta pulir detalles para mejorar su posición en la tabla del Apertura 2021.

El regreso de Gignac

En otro tema, Herrera habló del regreso del delantero francés André-Pierre Gignac, quien aunque no pudo mover las redes, su sola presencia significó un factor a favor en este compromiso contra la Fiera.

“Lo vi bastante bien, todavía camina y le molesta, físicamente no está al 100, pero demostró el pundonor que tiene, pero es un jugador importante, esperemos vaya agarrando el ritmo”.

Con la vuelta de la figura del Tigres, el “Piojo” Herrera sabe que el equipo puede tomar otros alcances en este torneo.

“Seguir trabajando en que el equipo, estar con el mismo tenor de que tenemos que ser más verticales. Ya estamos recuperando jugadores y se empezaron a ver bien André no jugó todo el partido, pero le sirvió para llegar a su nivel”, aseguró.