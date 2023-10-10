Así es la nueva playera retro de los Tigres para el Apertura 2023

Los Tigres UANL, el actual campeón del futbol mexicano, presentó de manera formal su nuevo jersey estilo retro, además aprovechó la ocasión para tomarse la fotografía oficial del club para el Torneo Apertura 2023.

La indumentaria ha causado una buena reacción de la afición felina en diferentes redes sociales, este diseño especial, rinde homenaje a la década de los 80´s, evocando a la nostalgia y a la historia de la escuadra de la sultana del norte.

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La playera hace culto a la época en la que el equipo regiomontano, ganó su segundo título conseguido en la temporada 81-82 ante el Atlante. La prenda mantiene los icónicos colores que han acompañados a los universitarios a lo largo de los años.

El amarillo protagoniza la mayor parte de la vestimenta, con el cuello y las franjas que lucen por los brazos de azul, creando una combinación llamativa, pero elegante. Entre una grande franja azul, la palabra “Tigres” ocupa una gran fragmento del pecho, imitando uno de los grandes elementos que caracterizaron la camiseta original.

😍 ¡No nos cansamos de ver este jersey! pic.twitter.com/l96ecbvEHI — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) October 10, 2023

Asimismo, en la zona superior izquierda está el escudo de la “U”, correspondiente a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que en su momento fue el único dueño del plantel, hasta que contó con el respaldo y manejo de CEMEX desde 1997.

Rayados vs Tigres en Houston

Por otro lado, los dirigidos por Robert Dante Siboldi aprovecharán la pausa por la Fecha FIFA para viajar a Houston, Texas, en los próximos días, para disputar una nueva edición del Clásico Regio, el sábado 14 de octubre, un partido amistoso contra Los Rayados de Monterrey, dirigidos por Fernando Ortiz.

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