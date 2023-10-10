Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Así es la nueva playera retro de los Tigres para el Apertura 2023

Los Tigres UANL presentaron de manera oficial un nuevo jersey estilo retro; la playera homenajea y recuerda una gran época en la historia del club

Tigres, Apertura 2023, Liga MX
Jesus Angulo celebrates his goal 1-1 of Tigres during the game Tigres UANL vs Toluca, corresponding to Round 11 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at Universitario Stadium, on October 04, 2023.

Jesus Angulo celebra su gol 1-1 de Tigres durante el partido Tigres UANL vs Toluca, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Universitario, el 04 de Octubre de 2023.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Escrito por: Memo Gómez

Los Tigres UANL, el actual campeón del futbol mexicano, presentó de manera formal su nuevo jersey estilo retro, además aprovechó la ocasión para tomarse la fotografía oficial del club para el Torneo Apertura 2023.

La indumentaria ha causado una buena reacción de la afición felina en diferentes redes sociales, este diseño especial, rinde homenaje a la década de los 80´s, evocando a la nostalgia y a la historia de la escuadra de la sultana del norte.

Así fue el entrenamiento de la Selección Mexicana previo partido vs Ghana

Tal vez te puede interesar esto: Chivas pagaría más de 40 millones de pesos por culpa de Alexis Vega y “Chicote” Calderón

La playera hace culto a la época en la que el equipo regiomontano, ganó su segundo título conseguido en la temporada 81-82 ante el Atlante. La prenda mantiene los icónicos colores que han acompañados a los universitarios a lo largo de los años.

El amarillo protagoniza la mayor parte de la vestimenta, con el cuello y las franjas que lucen por los brazos de azul, creando una combinación llamativa, pero elegante. Entre una grande franja azul, la palabra “Tigres” ocupa una gran fragmento del pecho, imitando uno de los grandes elementos que caracterizaron la camiseta original.

Asimismo, en la zona superior izquierda está el escudo de la “U”, correspondiente a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que en su momento fue el único dueño del plantel, hasta que contó con el respaldo y manejo de CEMEX desde 1997.

Rayados vs Tigres en Houston

Por otro lado, los dirigidos por Robert Dante Siboldi aprovecharán la pausa por la Fecha FIFA para viajar a Houston, Texas, en los próximos días, para disputar una nueva edición del Clásico Regio, el sábado 14 de octubre, un partido amistoso contra Los Rayados de Monterrey, dirigidos por Fernando Ortiz.

Tal vez esto te puede interesar: El mensaje de Desirée Monsiváis a la nueva máxima goleadora de la Liga BBVA MX Femenil

Tags relacionados
Tigres de la UANL

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

TOROS VS OLMECAS FECHA VIERNES.jpg

Home Run Azteca| Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Ver en vivo
7:20 p. m.
ATLANTE VS PACHUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Atlante vs Pachuca EN VIVO

Ver en vivo
8:45 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
12 SEP
ONEFA BORREGOS PUEBLA VS MYT FECHA .jpeg

ONEFA| Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

12:50 p. m.
12 SEP
PALMEIRAS VS SAO PAOLO FECHA.jpg

Brasileirao| Palmeiras vs Sao Paolo

3:20 p. m.
12 SEP
BOTAFOGO VS BRAGANTINO FECHA.jpg

Brasileirao| Botafogo vs Bragantino

5:31 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso Live Previo

10:20 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso

10:45 p. m.
12 SEP
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
13 SEP
MIRASSOL VS VITORIA FECHA.jpg

Brasileirao| Mirassol vs Vitoria

12:50 p. m.
13 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
14 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
14 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
14 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
14 SEP