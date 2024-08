Definido el rival de Tigres en los 16vos de Final de la Leagues Cup 2024

Los Tigres están en los 16vos de Final de la Leagues Cup. El conjunto felino no tuvo problemas para avanzar a la siguiente ronda del torneo que enfrenta a los equipo de la Liga BBVA MX y la MLS, luego de quedar en el primer lugar de su grupo, donde estaban el Puebla y el Inter de Miami.

En su debut, los dirigidos por Veljko Paunovic vencieron a la franja, por marcador de 2-1, gracias a los tantos de Francisco Córdova y Diego Reyes; en el segundo duelo, último de la fase de grupos del Sector N, derrotaron al Inter de Miami también por el mismo marcador, tantos de Juan Brunetta y Juan Pablo Vigón.

¿Influirá que Javier Aguirre y Rafael Márquez vivan fuera de México? | Summer Show

Te puede interesar: ¿SE VA DE RAYADOS ? Los números del Tano Ortíz en Monterrey

Pachuca será el rival de Tigres en los 16vos de Final de la Leagues Cup

Ahora, los Tigres tendrán que medirse al Pachuca en los 16vos de Final de la Leagues Cup. Los Tuzos pasaron en el segundo lugar de su grupo por debajo del Toronto FC. De hecho no conocen la victoria, pues se llevaron dos puntos, gracias al empate contra en el New York RB, y ganar en penaltis. En su segundo partido de Grupos, justo cayeron contra el rival canadiense, que milita en la MLS.

El encuentro entre los Tigres y los de la Bella Airosa aún no tiene fecha, ni horario definido, pues la fase preliminar todavía no termina, este lunes 5 de agosto aún habrá cinco partidos más por disputar, y una vez terminados dichos encuentros, ahora si se sabrán los dias de competencia para los 16vos de Final.

Te puede interesar: El mensaje de Cruz Azul para Santiago Giménez tras ganar su título con el Feyenoord

Los 16vos de Final definidos en la Leagues Cup

Aunque hay algunos partidos que ya están definidos dentro de la primera ronda de eliminación directa.

LAFC vs Austin FC | Jueves 8 de agosto

Whitecaps vs Pumas | Jueves 8 de agosto

Columbus Crew vs (rival por definir) | Viernes 9 de agosto

América vs (rival por definir) | Viernes 9 de agosto

DC United vs (Rival por definir | Sábado 10 de agosto

(Rival por definir) vs Timbers | Sábado 10 de agosto