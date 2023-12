Alineaciones confirmadas Tigres vs Pumas | Semifinal vuelta Apertura 2023

Todo listo para el antepenúltimo partido del Apertura 2023. En la semifinal de vuelta los Tigres reciben a los Pumas en el Volcán para definir el segundo finalista, y el equipo que se enfrentará al América por campeonato de la Liga BBVA MX, partido que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

Los regiomontanos arriban a este encuentro con ventaja de 1-0, luego de que gracias al tanto de Jesús Angulo, derrotaran a los del Pedregal en Ciudad Universitaria, tras quedarse con 10 hombres por la expulsión de Santiago Trigos en la segunda mitad del duelo.

VE GRATIS TIGRES VS PUMAS AQUÍ

Programa completo: Analizamos las semifinales del Apertura 2023 | En Caliente | Capítulo 5

Te puede interesar: Miguel Layún responde a la afición del América tras abucheos

Tigres vs Pumas: alineaciones para la semifinal de vuelta del Apertura 2023

Este domingo 10 de diciembre, el Volcán recibe la semifinal de vuelta, y estos son los hombres que escogieron Antonio Mohamed y Robert Dante Siboldi para buscar el pase a la Gran Final.

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Samir De Souza, Jesús Angulo, Rafael De Souza, Javier Aquino

Medios: Juan Vigon, Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Sebastián Córdova, Guido Pizarro

Delanteros: Nicolás Ibáñez

Pumas

Portero: Julio González

Defensas: Pablo Bennevendo, Lisandro Magallan, Nathanael Silva, Adrián Alderete



Medios: Jesús Molina, Eduardo Salvio, César Huerta, Ulíses Rivas

Delanteros: Gabriel Fernández y Gustavo Del Prete

Te puede interesar: Las Chivas perdonarían oficialmente a ‘Chicote’ Calderón y renovarían su contrato

¿Qué necesitan Tigres y Pumas para avanzar a la Gran Final del Apertura 2023?

A los Tigres les basta con un empate, o incluso perder por gol de diferencia para meterse a la Final del Apertura 2023, ya que un empate en el marcador global los de Monterrey avanzarían por mejor posición en la tabla general.

Por su parte, los Pumas necesitan una ventaja de dos anotaciones: 2-0, 3-1, 4-2, etc. Cosa que parece muy complicada, pues en la era de Siboldi con los regiomontanos nunca han perdido en el Volcán. Por si fuera poco, los auriazules no ganan allá desde el 2014, cuando se llevaron los tres puntos por pizarra de 1-2, y por diferencia de dos anotaciones no pasa de el 2008.