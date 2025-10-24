¿Es América? Este es el equipo con más penales a favor en lo que va del Apertura 2025

El América sigue sumando no solo puntos, sino también controversias. En el juego correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2025, en el que Las Águilas obtuvieron su sexto penal a favor en la temporada en su victoria 2-1 ante el Puebla, la jugada abrió el debate sobre la supuesta “justicia arbitral” que benefició al conjunto de Coapa.

La falta marcada por el juez central tras un supuesto contacto a la cara de Brian Rodríguez, generó inmediatas críticas del cuadro camotero y señalamientos en redes sociales. Esta pena máxima se suma a las cinco anteriores que el equipo azulcrema ha recibido a lo largo del certamen, empatado con el Monterrey, pero consolidando una cifra que duplica el promedio de varios clubes.

América con más penales a favor que Chivas, Cruz Azul y Pumas

Mientras el Toluca mantiene el liderato con 32 unidades, el América se afianza en la segunda posición con 30 puntos, pero su campaña está siendo marcada por estas decisiones arbitrales que comúnmente envuelven al club. Los aficionados de otros equipos señalan lo que consideran un trato preferencial hacia el gigante azulcrema.

Sin embargo, los números ofensivos del equipo justifican parte de esta estadística, ya que el América es el tercer conjunto más goleador con 29 tantos, lo que naturalmente genera más situaciones de peligro en el área rival.

La polémica está servida. Mientras los dirigidos por André Jardine se benefician de estas decisiones, sus rivales directos observan con recelo una cifra que podría marcar la diferencia en la lucha por el título. El debate sobre los penales y el América promete intensificarse en la recta final del campeonato.

