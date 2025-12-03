¿Piensan en una Final Regia? Revelan si en Tigres y Rayados sueñan con enfrentarse

Con la posibilidad de una nueva Final Regia se les cuestionó a elementos de Tigres y Rayados sobre si ya sueñan con volverse a enfrentar en la serie que define al campeón del futbol mexicano.

Aunque para esto, primero los Tigres deberá de superar al Cruz Azul; mientras que los Rayados tendrán que buscar dar la sorpresa cuando se midan al Toluca, el cual llega como amplio favorito.

Paso a paso

El técnico Guido Pizarro reveló si en el equipo de la UANL tienen en mente el hecho de que podrían verse las caras ante el eterno rival de la Sultana del Norte.

“Sinceramente no puedo pensar en la Final, sino pensar en lo que vamos a enfrentar mañana. Nada nos puede acelerar a pensar en eso”, reconoció ante los medios de comunicación este 2 de diciembre, previo a su semifinal de ida.

José Antonio “Tato” Noriega, presidente deportivo del Monterrey, también respondió acerca de si en el club albiazul contemplan una revancha en otra Final Regia.

“Después, si logramos eso (avanzar de semifinales) y el rival se viste de amarillo o de azul, créeme que me da exactamente lo mismo quién esté ahí", afirmó ante la prensa este martes. Tanto el estratega de los Tigres, como el dirigente de los Rayados trataron de no distraerse en un tema que causa mucha expectativa entre las aficiones regiomontanas, para darle prioridad a su respectiva eliminatoria.

El recuerdo de la Final Regia

En el Apertura 2017 se disputó la única “Final Regia” en la historia de la LIGA BBVA MX, en la cual los de la “U” de Nuevo León se coronaron ante la “Pandilla” por marcador global de 3-2 en un episodio inolvidable para ambos lados.

El encuentro de ida terminó en empate por pizarra 1-1 con anotaciones de Enner Valencia para los locales y Nicolás Sánchez para la visita, en un duelo disputado en el Estadio Universitario.

Para la vuelta, los “Felinos” se llevaron el sexto título en la historia del club gracias a la victoria 2-1 con goles de Eduardo Vargas y Francisco Meza, en patio ajeno ante el asombro del público en el Estadio BBVA.

