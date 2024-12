Atlético de San Luis deja en el camino a Tigres y se instala en las semifinales del Apertura 2024

Tigres no pudo en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2024 frente al Atlético de San Luis y el conjunto de Veljko Paunovic se va eliminado de la Liguilla. Los potosinos aguantaron el cero en la Sultana del Norte y con un 3-0 se han asegurado un boleto a las semifinales de la Liga BBVA MX por segunda ocasión en las pasadas tres temporadas.

A pesar de que los felinos intentaron constantemente vulnerar el arco rival, se encontraron con la figura del portero Andrés Sánchez en el fondo. El guardameta de los visitantes incluso le tapó un penal a André-Pierre Gignac en el segundo tiempo, el francés no pudo hacerse presente en el marcador y su equipo jamás demostró capacidad de definición. Ni siquiera los ingresos de hombres como Uriel Antuna, Marcelo Flores y Diego Lainez lograron su cometido.

Ahora el Atlético de San Luis se medirá a los Rayados de Monterrey por el derecho a medirse en el duelo por el título al Cruz Azul o el América.

Previa Tigres vs Atlético de San Luis | Vuelta Cuartos de Final del Apertura 2024

EN VIVO: TIGRES VS SAN LUIS

Los Tigres reciben hoy 1 de diciembre al Atlético de San Luis en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2024 para definir al último invitado a la Liguilla de la Liga BBVA MX en el ‘Volcán’. Los potosinos ganaron la ida por 3-0 y buscan meterse a la antesala de la final por segunda ocasión en los pasados tres torneos. Los felinos, por su parte quieren meterse a la final como lo hicieron en el Clausura 2023.

Cabe recordar que durante la fase regular el conjunto de Veljko Paunnovic sufrió para encontrar la victoria por la mínima en la Jornada 7. Aquella noche los regiomontanos se embolsaron tres valiosos puntos con un tardío gol de Fernando Gorriarán. Gracias a la posición, el empate global le da el pase a los Tigres, por lo que una victoria de 3-0 o por diferencia de tres goles los coloca en la siguiente etapa de la Liguilla.

Resumen: Atlético de San Luis 3-0 Tigres | Cuartos de Final, Ida, Apertura 2024

Te puede interesar: Esto cuestan los boletos para las semifinales Cruz Azul vs América

Paunovic no se guardó nada para la Vuelta

André-Pierre Gignac no fue titular en la ida y sale desde el arranque para la vuelta en Monterrey, el francés quiere volver a ser determinante en Liguilla para Tigres.

- MIN 12: ¡DISPARO AL POSTE! Ozziel Herrera cerca de hacer el primero para los felinos.

- MIN 13: ¡CERCA GIGNAC! El francés la dejó ir cuando parecía el primero de Tigres.

- MIN 30: ¡ATAJADÓN DE SÁNCHEZ! El arquero de San Luis saca una jugada de gol a Brunetta de manera impresionante.

- MIN 35: ¡NO PUEDE BRUNETTA! Vuelve a intentar con disparo por debajo pero ahí está Sánchez otra vez.

Lo mejor de la primera parte en el Tigres vs Atlético de San Luis

Emociones al por mayor en el ‘Volcán’, pero todavía sin goles entre Tigres y Atlético de San Luis. De momento, los potosinos controlan la llave con marcador favorable de 3-0.

¡Gignac con la primera! ⚽











— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 2, 2024

¡Al poste! 😱











— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 2, 2024

¡Atlético de San Luis empieza avisar! ⚽











— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 2, 2024

- MIN 59': ¡ENORME FALLA DE GIGNAC! Oportunidad a balón parado y el francés no puede darle dirección a portería de cabeza.

- MIN 66': ¡PENAL PARA TIGRES! Sánchez le hace falta al recién ingresado Diego Lainez y Tigres tendrá la oportunidad de abrir el marcador desde los once pasos.

- MIN 69': ¡FALLA GIGNAC! El francés no puede hacer efectivo su cobro y Tigres peligra.

- MIN 90': Se agregan cinco minutos.

Así falló Gignac el penal para Tigres

El francés no pudo darle la ventaja a los Tigres desde los once pasos, un gol que hubiese metido algo de nervio entre los jugadores del Atlético de San Luis. En el fondo apareció Sánchez.

¡No puedo Gignac! 😱





— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 2, 2024

