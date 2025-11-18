Las Tigres de la UANL y el Club América se enfrentarán en la Gran Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, un duelo que no sólo definirá a la nueva campeona; también pone en juego el prestigio de los equipos más laureados del circuito. Esta será la cuarta ocasión en la que estos dos conjuntos se miden por el título, y así se ha consolidado una de las rivalidades más vibrantes del balompié en México.

El historial de campeonatos subraya el dominio de las 'Amazonas'. Tigres es el equipo más ganador en la corta pero rica historia de la Liga BBVA MX Femenil, al ostentar seis títulos (Clausura 2018, Clausura 2019, Guardianes 2020, Guardianes 2021, Apertura 2022 y Apertura 2023). Su consistencia y poderío ofensivo las colocan como la franquicia más exitosa.

América va por su tercer título

Por su parte, las águilas buscarán su tercer campeonato (ganó el Apertura 2018 y el Clausura 2023), una victoria que le permitiría empatar a las Chivas y acercarse a las Rayadas de Monterrey, que tienen cuatro estrellas. Con un triunfo en esta final, las de Coapa no pretenden sólo pretenden sumar un cetro más, sino acortar la brecha histórica con su rival en turno.

El partido de ida se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes y la vuelta será en el Estadio Universitario, un escenario que se ha convertido en una fortaleza para las felinas.

Así está el palmarés de la Liga BBVA MX Femenil (hasta el Clausura 2024)

* Tigres UANL: 6 títulos

* Rayadas de Monterrey: 4 títulos

* América: 2 títulos

* Chivas: 2 títulos

* Pachuca: 1 título

