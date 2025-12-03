La razón por la que Tigres vs Cruz Azul se jugará miércoles y sábado

La Máquina de Cruz Azul avanzó de forma dramática al derrotar al Guadalajara en la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 y ya tiene rival para la antesala de la final del futbol mexicano.

Cruz Azul se medirá a los Tigres de la U de Nuevo León el próximo miércoles y sábado, los mismos días de la serie entre Toluca y Rayados.

¿La razón de que no se haya jugado la serie de Tigres y Cruz Azul en jueves y domingo?

Cruz Azul tiene un calendario complicado debido a que el próximo domingo viaja a Catar para encarar la Copa Intercontinental donde en el Derbi de las Américas jugará en contra del Flamengo, campeón de la Copa Libertadores. Debido al trayecto tan largo que tendrá una escala en Monterrey antes de volar al medio oriente, la solicitud de que se disputará esta serie en miércoles y sábado.

Cruz Azul va por buen camino

Por otro lado, el director técnico celeste, Nicolás Larcamón habló sobre la victoria frente a Chivas, destacando el buen trabajo del Rebaño Sagrado en esta serie y el cierre de torneo.

“Hoy terminamos de eliminar a uno de los mejores equipos que cerró el campeonato, sino el mejor, y nos alcanzó para clasificar. Fue una serie sumamente disputada, el primer tiempo fue para ellos. Ellos tienen una propuesta de una intensidad, de una agresividad que les dio muchísima eficacia”, mencionó el director técnico de Cruz Azul.

La serie entre Tigres y Cruz Azul se jugará la ida en el Olímpico Universitario el miércoles a las 19:00 horas, mientras que el sábado la vuelta en el Universitario se jugará a las 21:00 hrs, ambos partidos que podrás disfrutar a través de la pantalla de Azteca Deportes.

