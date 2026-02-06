Tigres 1-2 Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 7 del Clausura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil; resultado online

La Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil trae un partidazo. Tigres recibe a Cruz Azul en la cancha del Estadio Universitario, encuentro en el que el equipo de la UANL dirigido por Pedro Martínez busca mantener el invicto en la presente campaña.

Con registro de tres victorias y dos empates, la escuadra de Nuevo León se ubica en el octavo puesto de la tabla general y encaran el partido en casa luego de haber empatado ante Pachuca en la Fecha 6. De otro lado, el conjunto de La Noria comandado por Diego Testas, llega al compromiso tras vencer a Querétaro en su juego pasado.