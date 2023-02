Cobertura: Tigres vs Pumas EN VIVO | Fecha 6 Clausura 2023

Tigres vs Pumas | Los felinos se ubican en la tercera posición de la clasificación de la Liga BBVA MX, tras 5 fechas los regios cosechan un total de 11 puntos. El reciente nombramiento de Diego Cocca como técnico de la Selección Mexicana dejó al equipo del Norte sin su estratega, por lo que la directiva nombró a Marco Antonio Ruiz como su nuevo entrenador.

Pumas no vence a los Tigres en el volcán desde 2014, casi 10 años en los que el cuadro auriazul no saca tres puntos en su visita. Además el equipo de la Universidad mantiene una racha de 14 partidos in poder ganar a domicilio con 6 empates y 8 derrotas en la Liga BBVA MX.

Los Mejores momios del Tigres vs Pumas

Tigres vs Pumas | El equipo del Chima Ruíz parte como principal favorito a llevarse el partido, en las apuestas especiales de Caliente, el momio para la victoria del equipo norteño con menos de 2 goles en el partido es de +135, con mil pesos apostados se podría ganar un total de $2,350 pesos. Por otra parte, el momio para que André Pierre Gignac anote en cualquier momento es de -125, es decir, con mil pesos se podría cobrar un total de $1,800 pesos.

Por parte de Pumas, el momio a que Juan Dinenno anota en cualquier momento es de +225, con mil pesos se gana un total de $3,550 pesos.

Una victoria auriazul en el Tigres vs Pumas tiene un momio de +700, con los mismos mil pesos, se tendría una ganancia de hasta $8,000 pesos mexicanos.

Alineaciones del Tigres vs Pumas

Estos son los jugadores del Tigres vs Pumas correspondiente a la fecha 6 del Clausura 2023