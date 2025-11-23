La racha que perdería Tigres o Tijuana en su enfrentamiento de Liguilla

El enfrentamiento de los Tigres y Tijuana pondrá en juego dos de las mejores rachas que hay actualmente entre los equipos de la LIGA BBVA MX que clasificaron a la Liguilla.

En el papel, los de la “U” de Nuevo León llegan como los favoritos de esta eliminatoria de los cuartos de final del Apertura 2025, sin embargo los Xolos también han demostrado que pueden ser un rival complicado.

Un duelo imperdible

Además esta llave representará el duelo entre dos equipo con fortalezas muy opuestas, por un lado el conjunto de la UANL terminó como el único equipo invicto como visitante en la fase regular y por el otro el club fronterizo no ha perdido como local.

Los dirigidos por Guido Pizarro tuvieron ocho partidos en patio ajeno, con un saldo de cuatro victorias y cuatro empates, mientras que los pupilos de Sebastián ‘El Loco’ Abreu disputaron nueve juegos en casa, con un balance de cinco triunfos y cuatro igualadas.

Así que en el partido de ida que se disputará la próxima semana en el Estadio Caliente, alguna de estas dos rachas podría perderse.

El historial entre Tigres y Tijuana

Esta será apenas la segunda ocasión en que estos equipos se midan en un enfrentamiento de fase final del futbol mexicano, con el antecedente anterior que se remonta a hace más de ocho años.

Dicho enfrentamiento ocurrió en las semifinales del Clausura 2017, en el que los Tigres se impusieron por marcador global de 4-0, con un triunfo primero en el Estadio Universitario y después otra victoria en el Estadio Caliente, con anotaciones de Javier Aquino en ambos encuentros.

Aquella ocasión los papeles estaban invertidos, ya que el conjunto regiomontano se había clasificado como séptimo lugar de la tabla y los fronterizos eran los líderes generales.

A la postre, los “Felinos” perderían la final de ese torneo al caer contra las Chivas en la disputa por el título.

