Los exjugadores de la Liga MX que fueron campeones de la Copa Sudamericana

Lanús se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2025 en una final que se definió por penales tras empate sin goles en el reglamentario y tiempo extra. El triunfo del conjunto argentino tiene un sabor especial para el futbol mexicano, pues en su plantilla figuran cinco jugadores que previamente vistieron la camiseta de equipos de la Liga MX.

El arquero Nahuel Losada, quien emergió como el héroe al detener dos cobros en la definición desde los once pasos, pero los reflectores también apuntan hacia los exintegrantes del balompié azteca que ahora celebran este importante título continental.

¿Quiénes son los campeones con pasado en Liga MX?

Carlos Izquierdoz, quien fue campeón con Santos Laguna y figura defensiva en el equipo lagunero, lidera este grupo. Le acompañan José Canale ex Querétaro, Ramiro Carrera que tuvo un breve paso por Cruz Azul, Eduardo "Toto" Salvio que vistió la camiseta de Pumas y Alexis Canelo ex Toluca, Puebla y Xolos.

Cada uno tuvo experiencias distintas en territorio azteca. Mientras Izquierdoz se consagró con Santos, Salvio nunca rindió al nivel esperado en Universidad, y Canelo incluso logró un título de goleo con los Diablos Rojos.

La conquista del Lanús demuestra una vez más la interconexión entre las ligas sudamericanas y el fútbol mexicano. Estos cinco futbolistas, que en su momento cruzaron el charco para probar suerte en México, hoy escriben una página dorada en sus carreras con un título internacional de prestigio.

