Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

¡PASÓ ZUMBANDO EL POSTE! ¡TOLUCA CASI MARCA UN GOLAZO!

¡POR CENTÍMETROS NO FUE GOL! Toluca estuvo a nada de marcar, pero el balón pasó zumbando el poste. ¡Xolos de Tijuana se salvó por muy poquito!

Por: Azteca Deportes

¡UUUUFFF, ERA UN GOLAZO! Los Diablos Rojos del Toluca estuvieron a centímetros de anotar, pero el balón pasó rozando el poste y dejó suspirando a los aficionados.

😱 ¡XOLOS SE SALVÓ POR MUY POCO! Revive esta increíble oportunidad de gol en el Toluca vs Tijuana, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Te Recomendamos