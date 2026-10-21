¡PASÓ ZUMBANDO EL POSTE! ¡TOLUCA CASI MARCA UN GOLAZO!

¡UUUUFFF, ERA UN GOLAZO! Los Diablos Rojos del Toluca estuvieron a centímetros de anotar, pero el balón pasó rozando el poste y dejó suspirando a los aficionados.

😱 ¡XOLOS SE SALVÓ POR MUY POCO! Revive esta increíble oportunidad de gol en el Toluca vs Tijuana, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX.

