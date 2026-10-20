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¡ATAJADÓN MONUMENTAL! Óscar García se luce con espectacular salvada y evita el gol de Tigres

¡SAN ÓSCAR GARCÍA! 🧤🔥 El arquero de León se vistió de héroe con una atajada espectacular para evitar el gol de Tigres. ¡Una salvada impresionante que hizo vibrar El Volcán!

Por: Azteca Deportes

¡ÓSCAR GARCÍA SE VISTE DE HÉROE! 🦁🔥 ¡ATAJADÓN DESCOMUNAL! Óscar García realiza una espectacular atajada y evita el gol de Tigres. ¡El portero del León salva a la Fiera con una intervención impresionante en el Volcán! 🐯⚽ 🔥 ¡Una de las grandes atajadas del Tigres vs León en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX!

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