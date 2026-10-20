¡ATAJADÓN MONUMENTAL! Óscar García se luce con espectacular salvada y evita el gol de Tigres
¡SAN ÓSCAR GARCÍA! 🧤🔥 El arquero de León se vistió de héroe con una atajada espectacular para evitar el gol de Tigres. ¡Una salvada impresionante que hizo vibrar El Volcán!
¡ÓSCAR GARCÍA SE VISTE DE HÉROE! 🦁🔥 ¡ATAJADÓN DESCOMUNAL! Óscar García realiza una espectacular atajada y evita el gol de Tigres. ¡El portero del León salva a la Fiera con una intervención impresionante en el Volcán! 🐯⚽ 🔥 ¡Una de las grandes atajadas del Tigres vs León en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX!