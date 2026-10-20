¡GOOOL DE DIBER CAMBINDO! ⚽🔥 León sorprende a Tigres y pone el 0-2 en el Volcán | Tigres vs León | ap 2026 | liga MX | Soy Figura

¡LA FIERA RUGE EN EL VOLCÁN! 🦁🔥 León sorprendió a Tigres con un gol de Ismael Díaz y se fue al descanso con ventaja de 0-1. Revive los errores defensivos, las jugadas de peligro y todas las emociones de los primeros 45 minutos.

20 octubre, 2026