¡GOOOL DE DIBER CAMBINDO! ⚽🔥 León sorprende a Tigres y pone el 0-2 en el Volcán | Tigres vs León | ap 2026 | liga MX | Soy Figura
¡LA FIERA RUGE EN EL VOLCÁN! 🦁🔥 Diber Cambindo aparece para marcar el segundo gol de León y poner contra las cuerdas a Tigres. ¡Los Esmeraldas ya ganan 0-2 y sorprenden a los felinos en su propia casa!
¡GOOOOL DE DIBER CAMBINDO! 🦁⚽🔥 León aumenta su ventaja ante Tigres con una anotación de Diber Cambindo, quien pone el marcador 0-2 en el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.