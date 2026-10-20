¡LEÓN SORPRENDE A TIGRES EN EL VOLCÁN! Resumen y goles del primer tiempo

¡LEÓN PEGA PRIMERO EN EL VOLCÁN! 🦁🔥 Revive el resumen del primer tiempo de Tigres vs León, correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

⚽ Ismael Díaz adelantó a La Fiera con el 0-1, mientras Tigres buscó reaccionar con jugadas de peligro, incluido un potente riflazo de Garza. Los errores defensivos de los felinos también marcaron los primeros 45 minutos.

