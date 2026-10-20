¡LEÓN SORPRENDE A TIGRES EN EL VOLCÁN! Resumen y goles del primer tiempo
¡LA FIERA RUGE EN EL VOLCÁN! 🦁🔥 León sorprendió a Tigres con un gol de Ismael Díaz y se fue al descanso con ventaja de 0-1. Revive los errores defensivos, las jugadas de peligro y todas las emociones de los primeros 45 minutos.
¡LEÓN PEGA PRIMERO EN EL VOLCÁN! 🦁🔥 Revive el resumen del primer tiempo de Tigres vs León, correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
⚽ Ismael Díaz adelantó a La Fiera con el 0-1, mientras Tigres buscó reaccionar con jugadas de peligro, incluido un potente riflazo de Garza. Los errores defensivos de los felinos también marcaron los primeros 45 minutos.