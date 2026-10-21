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¡SAN LUIS GARCÍA! ATAJADÓN ESPECTACULAR para salvar a Toluca

¡QUÉ PORTERAZO! Luis García apareció con una espectacular atajada para evitar el gol de Xolos de Tijuana. ¡El arquero de los Diablos Rojos se vistió de héroe!

Por: Azteca Deportes

¡ATAJADÓN ESPECTACULAR DE LUIS GARCÍA! El portero del Toluca se lució con una impresionante intervención para negarle el gol a Xolos de Tijuana.

😱 ¡SALVÓ A LOS DIABLOS ROJOS! Revive esta gran atajada del Toluca vs Tijuana, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX.

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