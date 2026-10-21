¡SAN LUIS GARCÍA! ATAJADÓN ESPECTACULAR para salvar a Toluca
¡QUÉ PORTERAZO! Luis García apareció con una espectacular atajada para evitar el gol de Xolos de Tijuana. ¡El arquero de los Diablos Rojos se vistió de héroe!
¡ATAJADÓN ESPECTACULAR DE LUIS GARCÍA! El portero del Toluca se lució con una impresionante intervención para negarle el gol a Xolos de Tijuana.
😱 ¡SALVÓ A LOS DIABLOS ROJOS! Revive esta gran atajada del Toluca vs Tijuana, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX.