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Tijuana vs Santos Laguna: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 25 de octubre, partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Tijuana y Santos Laguna cierran la actividad de la Jornada 14 del Apertura 2026

Tijuana vs Santos Laguna
Tijuana vs Santos Laguna

Escrito por: Francisco Fernández

Seis victorias consecutivas son las que mantiene el Santos Laguna y que le han permitido escalar hasta la novena posición con grandes aspiraciones de Liguilla y buscará mantener su racha cuando se enfrente este domingo 25 de octubre a los Xolos de Tijuana en duelo de la Jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX a disputarse en la cacha del Estadio Caliente.

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