Tijuana vs Santos Laguna: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 25 de octubre, partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Seis victorias consecutivas son las que mantiene el Santos Laguna y que le han permitido escalar hasta la novena posición con grandes aspiraciones de Liguilla y buscará mantener su racha cuando se enfrente este domingo 25 de octubre a los Xolos de Tijuana en duelo de la Jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX a disputarse en la cacha del Estadio Caliente.

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