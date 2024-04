Los equipos que quedarían eliminados si pierden en la jornada 14

Se va a disputar la jornada 14 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX y la tabla de posiciones empieza a cerrarse para que los equipos puedan clasificar a los play in y los lugares directos a la Liguilla.

Tras la jornada 13, quedó eliminado el primer equipo del torneo, el cual fue el Puebla pues se ubica en el último lugar de la tabla con cinco puntos conseguidos tras ganar ante Santos en la jornada cinco y empatar con Toluca y Atlas. Con los cuatro partidos que quedan por disputarse, en caso de que lograra llevarse la victoria en los cuatro juegos, conseguiría llegar a 17 puntos. Lo cual no sería suficiente pues actualmente el equipo que está en décimo lugar tiene 19 puntos.

Los equipos de la Liga BBVA MX tendrían que avanzar en la Concachampions: Álvaro López Sordo

Te puede interesar: Volpi cerca de entrar entre los porteros más goleadores de la historia

Si pierden quedan fuera de Play In

Para la jornada 14, los partidos que habrá son: Mazatlán vs Pumas, Tijuana vs Necaxa, León vs Querétaro, Tigres vs Pachuca, Chivas vs Puebla, Cruz Azul vs Monterrey, Santos vs América, Toluca vs Atlas y Atlético de San Luis vs Juárez.

Hay dos equipos que en caso de perder se quedarían sin posibilidades de entrar a Play In. Se trata del conjunto de Tijuana y de Juárez. En el caso de Xolos, se ubica en el lugar 17 de la tabla con ocho puntos. Los dirigidos por Miguel Herrera no han ganado ningún encuentro y necesitan ganar ante Necaxa para seguir teniendo posibilidades.

Por otra parte, Juárez se encuentra en el lugar 16 con nueve puntos. El equipo de la frontera se mide ante Atlético de San Luis por lo que en caso de perder se quedaría sin posibilidades.

De igual forma, el equipo de Atlas necesita ganar pues en casa de empatar o de perder, dependería de otros resultados para seguir teniendo posibilidades de clasificar.

Te puede interesar: ‘Tata’ Martino responde si Messi jugará ante Rayados