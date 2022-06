Tim Bradley aconseja a Canelo Álvarez rumbo a su pelea contra Golovkin

Después de caer ante Dmitry Bivol el pasado mes de mayo, Canelo Álvarez tendrá el próximo mes de septiembre la tan esperada pelea ante Gennady Golokvin que será una gran oportunidad para volver a la senda de la victoria y cerrar una trilogía que podría pasar a la historia del boxeo.

A unos meses del combate ante el kazajo, las reacciones en el mundo del boxeo comienzan a llegar y Timothy Bradley, exboxeador y excampeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), envió una serie de consejos al pugilista mexicano.

“Canelo tenía que pelear con GGG. Eso es con lo que tiene que pelear. Así que espero un Canelo mejor esta vez. Estoy bastante seguro de que esta vez aprendió. Están bien tus dos pequeñas estrategias que normalmente usas, que no funcionaron contra Bivol. No funcionó. Sí, caminar hacia abajo, guardia alta, atraerte, golpearte en el hombro, esa mierda no funcionó y luego permanecer en las cuerdas”.

El exboxeador estadounidense señaló cuáles son los puntos que tiene que mejorar el mexicano para asegurar una victoria el próximo 17 de septiembre con sede por definir.

“Canelo consiguió retroceder moviendo los pies. Tiene que volver a subirse a la bicicleta, moviéndose aquí, moviéndose allá, movimiento sutil, hermano. Tiene que volver a su oficio, se siente demasiado cómodo noqueando a los muchachos”.

La primera pelea entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se llevó a cabo el 16 de septiembre del 2017 y terminó en empate, mientras que el segundo capítulo se disputó el 15 de septiembre del 2018 y el resultado fue victoria por decisión unánime para el mexicano. Ambas batallas se llevaron a cabo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.