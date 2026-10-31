¡DÍA DE BOX! Todas las peleas que transmitirá TV Azteca, con Canelo Álvarez como estelar

La pantalla de TV Azteca se engalana para recibir una batalla especial este sábado 31 de octubre en donde Saúl 'Canelo' Álvarez será el protagonista de la pelea en contra de Christian Mbilli por la función de México vs El Mundo que comenzará en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, pero no es la única confrontación que tendremos, ya que también habrá otras emocionantes batallas.

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Las peleas que transmitirá TV Azteca

David Picasso vs Carl Martin

Raymundo Rojas vs Reito Tsutsumi

Rafael 'Divino' Espinoza vs Ricardo Blandón

Jaime Munguía vs Nikita Zon

Canelo Álvarez vs Christian Mbilli

Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrentará a Christian Mbilli por el cinturón de campeón de los pesos supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cetro que perdió en septiembre del 2025 cuando fue derrotado por Terence Williams.

Ahora, Canelo buscará recuperar los campeonatos que perdió y el primer paso será precisamente ante Mbilli en un combate que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes a partir de las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

BOX desde las 11:00 am en @AztecaSiete 🥊



◾ Alan David 'Rey' Picasso vs Carl Martin

◾ Raymundo Rojas vs Reito Tsutsumi

◾ Rafael 'Divino' Espinoza vs Ricardo Blandón

◾ Jaime Munguía vs Nikita Zon

◾ Saúl 'Canelo' Álvarez vs Christian Mbilli#BoxAzteca #CaneloMbilli… pic.twitter.com/wCOCrE75Yp — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 31, 2026

David Picasso será el encargado de abrir esta cartelera en la señal de TV Azteca cuando se enfrente a Carl Martin en una pelea de peso supergallo.

Raymundo Rojas se medirá a Reito Tsutsumi en un combate de peso pluma, mientas que en las peleas por título mundial, Rafael 'Divino' Espinoza se enfrentará a Ricardo Blandón por el campeonato de la OMB y Jaime Munguía se medirá contra Nikita Zon por el supermediano de la AMB.

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