¿Cuándo y a qué hora ver el Clásico Regio entre Rayados vs Tigres? | Clausura 2024

Estamos llegando a la recta final del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Este viernes 12 de abril del 2024, comienza la actividad de la jornada 15 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Los partidos que se tendrán son: Querétaro vs Mazatlán, Puebla vs Cruz Azul, Necaxa vs Santos, Pachuca vs Chivas, América vs Toluca, Monterrey vs Tigres, Atlas vs Atlético de San Luis, Pumas vs León y Juárez vs Tijuana.

Uno de los más llamativos de la jornada es el Clásico Regio. En el Estadio BBVA se medirán Rayados vs Tigres, tan solo tres días después de que el equipo del Tano haya logrado vencer a Messi, Suárez, Busquets y Jordi Alba en la Concachampions.

Así llegan los protagonistas al Clásico Regio

El conjunto de Rayados llega de conseguir su pase a las semifinales de la CONCACAF Champions Cup tras eliminar al Inter de Miami 5-2 en el marcador global. Se encuentran en el tercer lugar de la tabla general de la Liga BBVA MX con 28 puntos conseguidos. Ya tienen su pase asegurado para los Play In, por lo que con la victoria podrían asegurar boleto a la Liguilla directa y continuar con el envión anímico del equipo.

Por otra parte, Tigres llega de ser elimiando en casa en la tanda de penales ante el Columbus Crew. El equipo felino tuvo las fallas de Gignac y de Pizarro desde los once pasos. En la Liga BBVA MX, marchan en el séptimo lugar con 24 puntos. Ocupan de ganar para entrar a la pelea por lugares directos a la Liguilla y con una combinación de resultados poder asegurar su pase a la fase final.

¿Cuándo y a qué hora es el Clásico Regio?

Rayados y Tigres Se verán las caras este sábado 13 de abril del 2024 en el jornada 15 del Clausura 2024. El partido será en el Estadio BBVA y con la victoria de entre semana se espera que haya una gran asistencia al inmueble. El silbatazo inicial será en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México.

Podrás seguir el minuto a minuto con la Cobertura EN VIVO del encuentro por la página web y App de Azteca Deportes.

