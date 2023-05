Estos son todos los lanzamientos imperdibles de mayo

El mes de mayo inició un poco turbulento en cuestión de videojuegos ya que uno de los títulos que más se esperaba no le fue como esperaban, hablamos de Redfall lanzado el 2 de mayo y con una calificación bastante baja por parte de la audiencia y metacritic.

Juegos en mayo

Ravenlok – 3 de mayo: Un RPG que luce impecable con tintes bastantes similares al cuento de Alicia en el País de las Maravillas (PC, Xbox Series X|S y Xbox One).

Mechabellum – 11 de mayo: Un juego bélico de estrategia con vista cenital (disponible solo en PC).

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 – 11 de mayo: Aprieta el acelerador y compete con los mejores en las carreras más intensas de motocicletas (PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch).

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 12 de mayo: La secuela de Breath of the Wild, embárcate una vez más a las tierras de Hyrule, ahora con terrenos elevados y un sinfín de acertijos por resolver (Exclusivo de Nintendo Switch).

Humanity – 16 de mayo: Dirige oleadas de humanos con un perro para descifrar los acertijos más complicados al estilo de los Lemmings (PC, PlayStation 5 y PlayStation 4).

The Outlast Trials – 18 de mayo: Sumérgete en uno de los juegos de terror más aclamados por la crítica (PC).

I Am Future: Cozy Apocalypse Survival - 18 de mayo: Cultiva, pesca y recrea el mundo destruido a tu gusto desde una vista cenital (PC).

LEGO 2K Drive – 19 de mayo: Uno de los juegos de carreras más esperados del año, 2K y LEGO se unen para traer un innovador título de coches (PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch).

Amnesia: The Bunker – 23 de mayo: Un título de terror donde tendrás que sobrevivir a un tenebroso y obscuro bunker (PC, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One).

The Lord of the Rings: Gollum – 25 de mayo: Un título que ha sufrido un sinfín de retrasos por fin podrá ver la luz al final del tunal (PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One).