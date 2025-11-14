Just Dance 2026: ¿La mejor evolución de la saga? | AZE Review
En este AZE Review analizamos Just Dance 2026, la nueva entrega del clásico de baile que vuelve con una selección musical renovada, modos de juego mejorados y una experiencia pensada para la tecnología actual
Hoy bailamos, sudamos y… sí, nos reímos de nosotros mismos. Probamos Just Dance 2026 ¿y sigue siendo igual de divertido como lo recordábamos? Vamos a ver en un nuevo AZE Review.
Just Dance vuelve con más de 40 canciones nuevas, desde Espresso de Sabrina Carpenter hasta temas pop, electrónicos, K-pop y hits de redes. La fórmula coreográfica sigue igual: tomo el control, copio al avatar… y trato de no romperme la cadera.
La gran novedad es el modo Fiesta, colaborativo, caótico y PERFECTO para jugar con amigos. Mini-pruebas, imitaciones, distracciones visuales… ¡hasta seis personas bailando al mismo tiempo!
Además, las rutinas fitness ahora te dejan crear programas de ejercicio con metas de tiempo, calorías e intensidad.
Lo malo: la detección de movimiento sigue siendo medio mmm. A veces haces el paso perfecto… y el juego dice: ‘¡OKAY! O haces un desastre… y el juego: ¡PERFECT!
Y ojo: muchos de los mejores temas están bloqueados en Just Dance+, el servicio de suscripción. Los 40 temas nuevos se sienten más como la entrada… y la experiencia completa está detrás del pago.
Aun así, Just Dance 2026 es color, energía y diversión pura. Ideal para fiestas, ejercicio o reírte con tus amigos.
En AZE Review le damos un 8 de 10.