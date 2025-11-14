Just Dance 2026: ¿La mejor evolución de la saga? | AZE Review

Hoy bailamos, sudamos y… sí, nos reímos de nosotros mismos. Probamos Just Dance 2026 ¿y sigue siendo igual de divertido como lo recordábamos? Vamos a ver en un nuevo AZE Review.

Just Dance vuelve con más de 40 canciones nuevas, desde Espresso de Sabrina Carpenter hasta temas pop, electrónicos, K-pop y hits de redes. La fórmula coreográfica sigue igual: tomo el control, copio al avatar… y trato de no romperme la cadera.

La gran novedad es el modo Fiesta, colaborativo, caótico y PERFECTO para jugar con amigos. Mini-pruebas, imitaciones, distracciones visuales… ¡hasta seis personas bailando al mismo tiempo!

Además, las rutinas fitness ahora te dejan crear programas de ejercicio con metas de tiempo, calorías e intensidad.

Lo malo: la detección de movimiento sigue siendo medio mmm. A veces haces el paso perfecto… y el juego dice: ‘¡OKAY! O haces un desastre… y el juego: ¡PERFECT!

Y ojo: muchos de los mejores temas están bloqueados en Just Dance+, el servicio de suscripción. Los 40 temas nuevos se sienten más como la entrada… y la experiencia completa está detrás del pago.

Aun así, Just Dance 2026 es color, energía y diversión pura. Ideal para fiestas, ejercicio o reírte con tus amigos.

En AZE Review le damos un 8 de 10.