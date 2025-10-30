Ninja Gaiden 4 - Acción, Sigilo y Combates Épicos | AZE Review

La saga renace con una mezcla brutal entre lo clásico y lo moderno. En Ninja Gaiden 4 encontrarás el combate es más rápido, más sangriento y más técnico que nunca.

Ryu no está solo: se une Yakumo, un nuevo ninja del Clan del Cuervo con habilidades que te harán sentir un demonio entre humanos. Las animaciones son más fluidas, las armas cambian al instante y los jefes… ¡te van a hacer sudar como en los viejos tiempos! Además, puedes usar la forma Bloodraven, una transformación que potencia tus reflejos —y tu nivel de destrucción— al máximo.”

Visualmente, es una locura: sombras, lluvia, luces de neón, sangre por todos lados. Ninja Gaiden 4 es una carta de amor a los fans y una patada en la nostalgia para los nuevos: rápido, brutal y sin miedo a castigar tus errores.

En AZE Review le damos un 9 de 10. Porque si vas a morir una y otra vez… que sea con estilo. Síguenos para más reseñas y comenta qué te pareció el nuevo título de esta épica saga.

