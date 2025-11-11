Plants vs Zombies Replanted – El regreso perfecto del clásico | AZE Review

Este remake trae de vuelta el clásico del 2009, remasterizado en HD, Plants vs Zombies: Replanted está disponible para PC, PS4/5, Xbox y Switch. Incluye el modo original de defensa de jardines… pero también añade nuevos niveles, modos y contenido inédito de la saga.

Ahora puedes jugar en cooperativo local o contra otro jugador en PvP, además de dos modos novedad: Cloudy Day (donde el sol escasea y plantar se vuelve táctica) y Rest in Peace (modo permadeath: un solo error y vuelves al inicio).

Si creciste plantando girasoles y disparando guisantes, este remake te hace volver al pasto. Todos los guiños están, más vistos nuevos, gráficos pulidos y diversión asegurada. ¿La pega? No es una revolución, es más un homenaje con mejoras.

En AZE Review, le damos un 9/10. Porque Plants vs. Zombies: Replanted demuestra que los clásicos también pueden crecer… y defenderse. ¿Listo para plantar y proteger? ¡Nos vemos en el jardín!