EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review

En esta edición de AZE Review ponemos a prueba EA SPORTS FC 26, el nuevo capítulo de la saga futbolera más popular del mundo

Raúl Núñez
Esports
Compartir

¡Gamers y futboleros! El pitazo inicial ya sonó: EA SPORTS FC 26 está aquí y promete ser el simulador más real y completo de la saga. Pero la gran pregunta es… ¿vale la pena jugarlo?

Ahora tienes dos estilos de juego para elegir:

  • Competitiva, hecha para FUT y Clubes: menos barridas automáticas, porteros más consistentes y partidos mucho más balanceados.
  • Auténtica, pensada para Carrera: defensores más inteligentes, corners realistas y ese caos del fútbol de verdad en cada jugada de gol.”

En Carrera de DT, por fin hay variedad: gracias al centro en vivo, cada semana recibes nuevos desafíos, ya sean del mundo real o escenarios ficticios.

Mientras que en Clubes y Carrera de futbolista llegan los arquetipos: 13 clases inspiradas en leyendas que le dan identidad a tu jugador y evolucionan con XP y ventajas únicas. Además, el Rush de Clubes trae eventos con reglas alternativas para darle frescura a cada temporada.

Y claro, hablemos de Ultimate Team, el modo estrella.

- Vuelven los Torneos, ahora con eliminatorias más intensas.

- Se estrena el nuevo modo Reto, con desafíos únicos para poner a prueba tu plantilla.

- Rivals y Champions se renovaron: olvídate de eliminatorias, ahora hay clasificación directa, recompensas más claras y puntos de control limitados.

- Si tu rival se desconecta en empate bajo ciertas condiciones… ¡la victoria es tuya!

- Y ojo: las evoluciones ahora también aplican para porteros y se pueden combinar con mejoras estéticas para que tu plantilla luzca como quieras sin perder estilos.

FC 26 no es una revolución, pero sí una victoria contundente. La jugabilidad es más real, los modos tienen vida propia y FUT se siente más competitivo que nunca.

Después de años pidiendo cambios, EA por fin escuchó a la comunidad.

Calificación final: 9 de 10

