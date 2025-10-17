Battlefield 6: El regreso más grande de la saga | AZE Review

Hoy tenemos algo verdaderamente especial, ponemos los pies en barro, humo y pólvora: Battlefield 6 ya está aquí… y el campo de batalla nunca se vio tan real. ¿Vale la pena volver a la guerra virtual?

Lo más fuerte del juego es su multijugador. Hay cuatro clases claras: Asalto, Ingeniero, Apoyo y Reconocimiento, cada una con habilidades únicas que realmente importan en combate.

Los mapas amplios permiten peleas gigantescas por tierra, aire y vehículos. La destrucción vuelve a ser protagonista: paredes derrumbándose, obstáculos que cambian el plan de juego.

La campaña del juego nos lleva al año 2027-2028, en un conflicto entre una OTAN fragmentada y la PMC Pax Armata.

Tramas globales, misiones grandes y cinemáticas potentes… aunque algunos momentos se sienten muy guiados, y los personajes no siempre logran destacar.

Algo que muchos fans pedían: el juego ajusta su rendimiento desde el día uno. No hay ray tracing al lanzamiento para garantizar estabilidad y que quienes usan hardware más modesto puedan jugar bien.

Además, la versión final trae más de 200 correcciones respecto a la beta online: equilibrio de armas, mejoras visuales y ajustes en puntos de reaparición.

En resumen: Battlefield 6 revive la esencia grande de las batallas épicas, entrega multijugador de alto calibre, y aunque la campaña no brilla tanto, el juego general cumple y lo hace de forma extraordinaria.

Por eso la calificación final en este AZE Review es de 9.5/10.

¿Listo para entrar a la guerra y probar si estás hecho para el frente en Battlefield 6?