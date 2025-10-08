deportes
DYING LIGHT: THE BEAST – ¿El regreso del verdadero survival horror? | AZE REVIEW

Diez años después, Dying Light regresa más brutal y oscuro que nunca. En esta AZE Review analizamos The Beast, la nueva entrega que promete devolverle el alma al survival horror.

Raúl Núñez
Esports
¡Prepárate para liberar a tu bestia interior! Hoy nos metemos en la oscuridad con el regreso de una saga brutal: Dying Light: The Beast.

Han pasado diez años… y volvemos con Kyle Crane, mitad humano, mitad BESTIA. Una historia de venganza y redención contra quien lo convirtió en una bestia. Adiós a las ciudades destruidas. Bienvenido a Castor Woods, un bosque hermoso… y mortal.

De día hay calma… pero de noche, el horror regresa.

El parkour es más fluido, el combate más brutal y el gore más real: Corre. Salta. Sobrevive. Pero lo mejor: el Sistema de Bestia. Libera tu rabia y conviértete en una criatura. Y no tienes que hacerlo solo: el modo cooperativo a cuatro jugadores es pura locura.”

Dying Light: The Beast revive la brutalidad y la esencia del original. En AZE Review, le damos un 9 de 10.

