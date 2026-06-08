Xbox golpea la mesa: Gears, Fable, Halo y nueva consola protagonizan uno de los mejores showcases de los últimos años

Xbox aprovechó su presentación de junio para mostrar una de las alineaciones más sólidas que ha tenido en años. Durante más de una hora, Microsoft presentó nuevos avances, fechas de lanzamiento y sorpresas que entusiasmaron tanto a los seguidores de sus franquicias clásicas como a quienes buscan nuevas experiencias y aquí te contamos todo lo que nos regaló el Xbox Games Showcase 2026.

Entre secuelas esperadas, remakes, nuevas franquicias y una consola conmemorativa, la compañía dejó claro que prepara un futuro cargado de videojuegos para Xbox y PC.

Uno de los momentos más importantes del evento fue la nueva demostración de Gears of War: E-Day, la esperada precuela que mostrará los acontecimientos del Día de la Emergencia. El título llegará este año y promete recuperar la esencia que convirtió a la saga en uno de los pilares de Xbox.

💥🔥 ¡BOMBAZAZAZO desde el Showcase de Xbox! 🔥💥



Por fin tenemos el primer vistazo al gameplay de Gears of War: E-Day. 🎮⚡



El esperado regreso de la saga mostró combates brutales, locusts aterradores y toda la intensidad que convirtió a Gears of War🔥😍 pic.twitter.com/21Tg83iWVb — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) June 7, 2026

Otro de los grandes protagonistas fue Fable, que reapareció con un nuevo avance y una fecha de lanzamiento para 2027. Playground Games mostró más detalles de su reinterpretación del legendario RPG, manteniendo el humor y la fantasía que caracterizan a la franquicia.

La nostalgia también tuvo un papel importante con el anuncio de Halo: Campaign Evolved, una reconstrucción moderna de la primera aventura del Jefe Maestro. El proyecto busca acercar la experiencia clásica a una nueva generación de jugadores con mejoras visuales y jugables.

💥🟢 Nuevo tráiler de Halo: Campaña Evolucionada.



La legendaria aventura regresa con contenido inédito, incluyendo 3 nuevas misiones que expandirán la historia y ofrecerán nuevos desafíos para los Spartans. ⚔️🔥



📅 Disponible el 28 de julio.#Halo #HaloCampañaEvolucionada pic.twitter.com/tWonbePttQ — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) June 7, 2026

Por si fuera poco, Atlus se robó los reflectores con la presentación oficial de Persona 6, uno de los títulos más esperados por los aficionados al género RPG. La compañía también confirmó el regreso de Persona 4 Revival, una nueva versión del querido clásico que llegará en 2027.

Microsoft también dedicó espacio a varias de sus exclusivas en desarrollo. State of Decay 3 mostró nuevas escenas de supervivencia en un mundo infestado de zombis, mientras que Clockwork Revolution presentó más detalles de su universo steampunk. Por su parte, Ninja Theory sorprendió con un primer vistazo a una nueva aventura protagonizada por Senua.

Las third parties tampoco se quedaron atrás. SEGA confirmó el regreso de Crazy Taxi con una propuesta renovada, mientras que nuevas entregas de franquicias como Spyro, Metro y Wo Long ampliaron una lista de lanzamientos que apunta a fortalecer el catálogo de Xbox durante los próximos años.

🚕💨 ¡Primer tráiler de Crazy Taxi World Tour!



La icónica franquicia de carreras y conducción caótica regresa con una nueva entrega que promete más velocidad, saltos imposibles y pasajeros desesperados por llegar a tiempo. 🔥😎

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📅 Lanzamiento en 2027.#CrazyTaxi pic.twitter.com/RUGC52FelM — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) June 7, 2026

Como cierre, Microsoft celebró el 25 aniversario de la marca Xbox con una consola de edición especial inspirada en el diseño clásico de la primera Xbox, acompañada de un control conmemorativo.

Con anuncios para todos los gustos, nuevas exclusivas y el regreso de algunas de las franquicias más queridas de la industria, el Xbox Games Showcase 2026 dejó una sensación clara: Microsoft quiere convertir los próximos años en una de las etapas más fuertes de su historia.

Conoce la lista completa de anuncios de Xbox Showcase de este 7 de junio de 2026

Gears of War: E-Day - Lanzamiento: 6 de octubre de 2026.

Fable - Fecha confirmada: 23 de febrero de 2027.

Halo: Campaign Evolved - Llega el 28 de julio de 2026.

Persona 4 Revival - Lanzamiento: 18 de febrero de 2027.

Persona 6 - Sin fecha.

Senua - Nuevo juego de Ninja Theory.

Hellblade 3 - Lanzamiento previsto para 2027.

Clockwork Revolution - Confirmado para 2027

Spyro - Sin fecha.

Crazy Taxi World Tour - Sin fecha.

Minecraft Dungeons II - Anunciado para el 29 de septiembre de 2026.

Call of Duty: Modern Warfare 4 - Fecha: 23 de octubre de 2026.

Resonance: A Plague Tale Legacy - Sale el 27 de agosto.

Nueva Xbox Series X25 - Consola especial por el 25 aniversario de Xbox.

Actualización de The Elder Scrolls Online con contenido de Thieves Guild - Día uno a Xbox Game Pass.