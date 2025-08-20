Todos quedaron atónitos al ver lo que este exentrenador de Cruz Azul dijo sobre Kevin Mier

Kevin Mier es un portero que ha dejado muy buenos momento en el Cruz Azul. Sus grandes actuaciones han llevado al equipo a instancias importantes y también lo han salvado de alguna que otra derrota. Para un sector de la afición de La Máquina es uno de los mejores en la historia del club, pero para otra no tanto y están furiosos por sus últimos resultados. Gabino Velasco, exmediocampista de los cementero, se rindió ante la calidad del arquero colombiano y aseguró que “es el mejor de la Liga BBVA MX”.

Gabino Velasco es un ex entrenador de las fuerzas básicas del Cruz Azul y conoce muy bien todo lo que se vive dentro de La Noria. Ahora el timonel se encuentra en Querétaro, pero eso no le impide reconocer que el equipo pasa por un buen momento en la tabla general de la Liga BBVA MX . En una entrevista que tuvo para Vamos Azul, destacó las cualidades de Kevin Mier.

“(Cruz Azul) Es mi casa. Me gustaría volver en algún momento. Para eso me estoy preparando aquí en Querétaro. (Kevin Mier) Es el mejor portero de la Liga BBVA MX. Lo que hace con los pies nosotros lo intentamos replicar en fuerzas básicas. Los porteros ahora deben tener mucha inteligencia a la hora de jugar”, destacó el entrenador.

Cruz Azul con Larcamón empieza a funcionar de mejor manera

Después de la pesadilla que el Cruz Azul vivió en la Leagues Cup no puede pasar algo peor. Nicolás Larcamón tras perder ante el Seattle Sounders 7-0 estaba muy cerca de salir de la institución, pero la directiva le dio un voto de confianza y ahora pelean los primeros lugares del apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

En el actual campeonato los cementeros no iniciaron bien su participación. En los primeros dos encuentros solamente cosecharon empate, pero en los recientes tres suman victorias y eso los mantiene invictos y peleando la parte alta del campeonato local.

El Cruz Azul en el Apertura 2025 y después de cinco jornadas se encuentra en el tercer lugar y suma 11 puntos. Solamente está por debajo del Pachuca y el Monterrey e igualado en cantidad de puntos con el América, pero con mejor diferencia de goles. Su próximo partido es ante el Toluca en Ciudad Universitaria y pinta para ser el partido de la Fecha 6.