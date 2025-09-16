ÚLTIMA HORA: Todos los resultados de los partidos de la Jornada 1 de la Champions League HOY 16 de septiembre

Este martes 16 de septiembre arrancó la temporada de la Champions League 2025-2026 con seis partidos, dejando de saldo un total de cinco victorias victorias, un empate y 23 goles anotados.

Con uno menos, dos penales a favor y gracias a Mbappé, el Real Madrid saca su primera victoria.

El Real Madrid consigue su primera victoria de la temporada al vencer 2-1 al Marsella. Un partido complicado para los merengues que empezaron perdiendo con gol de Weah, pero que a los 8 minutos, Mbappé igualó con un gol desde los once pasos.

El juego se fue complicando al quedarse con uno menos por roja de Carvajal al minuto 72, pero al minuto 81, nuevamente Mbappé logró marcar el segundo de la noche desde los once pasos, para darle su primera victoria a su equipo.

8 GOLES: Juventus y Dortmund empatan

En el mejor partido del día, Juventus y Dortmund regalaron un total de 8 goles para terminar empatando. Con goles de: Adeyemi, Nmecha, Couto, Bensebaini, Yildiz, kelly y doblete de Vlahovic.

El encuentro terminó empatado 4-4.

Athletic Club suma su primera derrota con Alex Padilla en la banca

El conjunto del Athletic Club recibió al Arsenal y terminó cayendo 2-0 en casa. Los goles fueron obra de: Gabriel Martinelli y Leandro Trossard. El portero mexicano vio la derrota desde la banca.

Athletic tendrá una jornada complicada en la Champions League, por lo que tendrá que mejorar el equipo español y tener buenos resultados para soñar con avanzar.

🔚 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟



El Athletic ha completado un enorme esfuerzo, pero acaba cediendo frente al Arsenal en su estreno de @ChampionsLeague



🙌 Zuetaz harro!



#AthleticArsenal #UniqueInTheWorld 🦁

Union Saint-Gilloise SORPRENDE y vence al PSV

Royale Union Saint-Gilloise ha sido la sorpresa más destacada de la jornada al ganarle 3-1 al PSV. El equipo de Bélgica se llevó los tres puntos en un partido que llegaba como el menos favorito, con goles de: Promise, Anouar Ait, Mac Allister y van Bommel.

Tottenham suma sus primeros puntos

El conjunto del Tottenham logró vencer por la mínima al Villarreal en un partido bastante cerrado para ambos equipos. El gol llegó en los primeros minutos y fue en propia puerta, obra de Luiz Júnior.

Qarabağ sorprende y vence al Benfica

En la segunda sorpresa del día, Qarabağ logró vencer de visita 3-2 al Benfica con goles de Leandro Andrade, Duran, Kashchuk, Barrenechea y Pavlidis.

