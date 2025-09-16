VIDEO: Dani Carvajal se vuelve loco, propina cabezazo, y deja al Real Madrid con 10 en su debut en la Champions

El Real Madrid inició su camino en la Champions League 2025 con un ambiente de máxima tensión en el Estadio Santiago Bernabéu. Los blancos se enfrentaban al Olympique de Marsella en un duelo cargado de historia y con un marcador empatado 1-1 que mantenía en vilo a toda la grada. Sin embargo, al minuto 73, la noche tomó un giro inesperado que encendió la polémica en todo el continente.

Te puede interesar: ¡BOMBAZO! América busca al Real Madrid para reinaugurar el Estadio Azteca; hay otros equipos en la lista filtrada

En un tiro de esquina a favor de los merengues, Dani Carvajal perdió por completo el control. El lateral comenzó a discutir con el guardameta argentino Gerónimo Rulli y, en un arranque de frustración, le propinó un cabezazo en el pómulo. Aunque el contacto no fue violento, fue suficiente para que el portero exagerara su reacción, tirándose al césped y forzando la revisión del VAR.

La escena paralizó el estadio. La afición pasó del rugido al silencio en cuestión de segundos mientras el árbitro central revisaba la acción en la pantalla. Finalmente, la decisión fue contundente: tarjeta roja directa para Carvajal.

Un Madrid al límite en Europa

El Real Madrid se quedó con 10 jugadores en un momento clave, cuando aún quedaban más de 15 minutos por disputarse y el marcador seguía igualado. Aún así, minutos después anotó Kylian Mbappé por la vía del penal. En realidad, el Madrid se mostró mejor que el Marsella aún con inferioridad numérica.

Te puede interesar: Rodrigo Huescas en Champions League: ¿Cuándo, a qué hora y contra quién hará su debut con el Copenhague?

De cualquier manera, eso no redime a Carvajal, habitual líder defensivo, y quien pasó de ser un hombre de confianza a convertirse en el protagonista de una de las escenas más controvertidas de la noche europea.

En una Champions donde cada detalle puede marcar la diferencia, la expulsión de Carvajal es un golpe anímico y futbolístico para un Madrid que sueña con levantar una nueva orejona. El Bernabéu, acostumbrado al drama, volvió a ser testigo de una historia cargada de tensión, pero como muchas veces, se fue con los tres puntos y con los brazos en alto gracias a la jerarquía del club.