Los Diablos Rojos del “Turco” Mohamed buscan romper un récord del Toluca de Cardozo en la Liga Mx

Luego de la impresionante victoria del Toluca 4-0 al Querétaro en la jornada 13 del Apertura 2025 en la Liga Mx, los Diablos Rojos del “Turco” Mohamed llegaron a 39 goles en el torneo siendo la mejor ofensiva, a falta de 4 jornadas el “Chorizo Power” podría alcanzar un récord de la época de José Saturnino Cardozo con los escarlatas.

El récord que impuso el Toluca en el Apertura 2002 junto a Cardozo fue de 55 goles, como el equipo con más anotaciones en la historia de los torneos cortos en la Liga Mx, cifra que Paulinho, Alexis Vega y compañia podrían empatar o superar en el presente semestre.

Toluca podría romper récord en la Liga Mx

La diferencia es de 16 goles para el conjunto de Antonio Mohamed que tendrá un cierre de calendario complicado en la búsqueda de amarrar la primera posición de la tabla, Tijuana, Pachuca, Atlas y América le restan por jugar.

De los 4 rivales solo el Atlas aparece entre las peores defensivas del campeonato con 29 anotaciones en contra, mientras que Xolos (17), Pachuca (15) y América (13) son de los mejores equipos en defensa de la Liga.

Una tarea que parece complicada para los pupilos del “Turco”, aunque su promedio de gol es de 3.3 por partido, así que en un una de esas terminan rompiendo la propia marca que impusieron en el Apertura 2002.