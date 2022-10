Toluca mira más allá y deja de lado el favoritismo

Toluca ya comenzó con su preparación para enfrentar a Santos Laguna en los cuartos de final de la Liga BBVA MX , con aspiraciones de meterse entre los cuatro finalistas.

Los Diablos Rojos superaron y eliminaron a los Bravos de Juárez en el repechaje, por su parte los Guerreros descansaron debido a que terminaron la fase regular del Apertura 2022 como tercer lugar de la tabla general, por lo que obtuvieron su boleto a la Liguilla sin pasar por la reclasificación.

Resumen: Juárez 1-1 Toluca | Jornada 6 | Liga BBVA MX

Los dirigidos por Eduardo Fentanes han sido catalogados como los favoritos en la serie, principalmente porque cerrará en su casa donde a lo largo del torneo regular fueron los mejores locales con ocho triunfos y únicamente un empate, pero en el plantel del “Chorizo Power” no les afecta no llegar con dicha etiqueta

“Creo que el tema del favorito tampoco lo consideramos mucho nosotros, No importa si son ellos o somos nosotros, no le daríamos esa importancia, la exigencia de lograr clasificar después del torneo que hicimos, del plantel que tenemos creo que nosotros independientemente de lo que la gente alrededor piense, la exigencia de clasificar y demostrar porque ahorita estamos en esa posición, no sólo queremos clasificar a semifinales si no llegar el campeonato”, mencionó Marcel Ruiz previo a su duelo en el Nemesio Diez contra los Laguneros.

Marcel Ruiz tuvo que ser operado por problemas gastrointestinales

Marcel regresó a tener acción con el Toluca contra FC Juárez en el repechaje, en donde marcó el tercer gol del encuentro para sellar el pase del Toluca a la Liguilla, después de haber padecido un problema gastrointestinal que lo alejó de las canchas y lo mandó al hospital para sufrir una intervención quirúrgica

“Primero se me generó una úlcera en el estómago, creo que tenía que ver con el tema de tomar muchos antiinflamatorios un proceso donde tuve una enfermedad viral, después el cansancio todo ese tema de golpes y la suma de antiinflamatorios, después el tema de la úlcera se me arreglo y a la hora de qué me dan comida en el hospital no puedo comerla por un tema del páncreas, tenía piedras en la vesícula eso fue lo que termino por tenerme tanto tiempo fuera, al final el tema de la operación y de la recuperación fue básicamente todo, un poquito complicado”, confesó el mediocampista mexicano sobre lo sufrido en las últimas semanas

Toluca volverá a alinear con la dupla Sanvezzo-González

Se espera que Nacho Ambriz vuelva a repetir la fórmula que le ha dado éxito en sus últimos dos compromisos en la ida de los cuartos de final en contra de Santos Laguna, el saltar al terreno de juego con dos centros delanteros, Camilo Sanvezzo y Carlos González siendo las puntas de lanza en su ataque en busca de conseguir avanzar a las semifinales del Apertura 2022 de la Liga BBVA MX.