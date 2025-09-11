“Nuestro techo está muy lejos aún”, en Toluca no se conforman con lo logrado

Este Apertura 2025 ha sido uno de los mejores torneos en la historia de Toluca Femenil. Actualmente están en la cuarta posición de la clasificación general con siete victorias, dos empates y tan sólo una derrota.

En algunos de sus resultados más destacados en lo que va del torneo, derrotaron a Pachuca, cortando el invicto que arrastraban y le sacaron un empate a Tigres en el Volcán Universitario, ahora en actividad de la jornada 11 recibirán en el Nemesio Diez a las Rayadas de Monterrey.

En Toluca aseguran que tienen espacio de crecimiento

Previo a este encuentro y ya con el equipo en preparativos para el mismo, Valeria Martínez, la portera que llegó este semestre al equipo, habló sobre lo que podemos esperar para el futuro de este conjunto escarlata. “Nuestro techo yo creo que está muy lejos aún. Creo que estamos dando buenas cosas y de todos modos siento que hay demasiadas cosas por mejorar y sabemos. pues seguimos trabajando todos los días para ello. ¿Cuándo? No te sé decir. Pero sabemos que se vienen cosas mucho mejores de las que ya estamos mostrando”, aseguró Martínez.

Sobre el caso específico del encuentro ante Monterrey también hizo un análisis, “obviamente tratamos a Rayadas con mucho cuidado, sabemos de lo que son capaces, qué han hecho, su historia y aunque tengan una mala racha no significa que tengan que seguir con ella y pues no queremos confiarnos. Lo hemos analizado, sabemos lo que nos pueden llegar a presentar y también saben, ellas saben lo que nosotros estamos proponiendo ahora entonces pues obviamente va a ser un partido muy bueno”, analizó la guardameta.

¿Cómo le ha ido a Toluca Femenil en liguilla?

Históricamente las Diablas Rojas han clasificado a siete liguillas distintas, pero nunca han logrado avanzar de los cuartos de final, aunque este Apertura 2025 han mostrado mejores resultados que nunca en su historia, por lo que podría ser la primera vez en su historia que avancen al “final four”, cosa que justamente Valeria Martínez confirmó que sí es un objetivo.

