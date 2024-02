Toluca vuelve a la senda del triunfo ante unos Xolos que no la conocen

Con goles de Juan Pablo Domínguez y del chileno Jean Meneses, Toluca se lleva los tres puntos luego de vencer 2-0 a los Xolos de Tijuana en partido de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX en el Estadio Nemesio Diez.

Los Diablos Rojos vuelven a la ruta de la victoria después de dos empates para colocarse en el campeonato en la quinta posición con 16 unidades por lo que en este momento se encontraría dentro de la liguilla.

Los dirigidos por Miguel Herrera suman una nueva derrota en la temporada y siguen sin conocer lo que es un triunfo en el Clausura 2024.

Xolos se encuentra en el puesto número 15 con tan solo con cuatro puntos.

Toluca en la Jornada 10 enfrentará en casa al equipo de Tigres el próximo sábado 2 de marzo. Por su parte, Tijuana reciben en el Estadio Caliente a los Rayados de Monterrey el miércoles 28 de febrero en partido de la Jornada 9 y el domingo 3 de marzo juegan con el conjunto del León también en casa.

Minuto 65: ¡GOOOOOL! Jean Meneses con un remate en la área chica

Minuto 52: ¡GOOOOOL! de Juan Pablo Dominguez con tremendo disparo

Toluca inició el mes de febrero en una buena forma, al menos en la Liga MX, y no ha perdido ninguno de los cuatro partidos que jugó en ese mes (G2, E2), además de registrar sólo una derrota en lo que va del Clausura 2024 (G3, E4, P1). Consiguió una importante victoria a mitad de semana ante Santos Laguna, resultado que también se convirtió en su segunda portería imbatida de forma consecutiva. La eliminación de la CONCACAF Champions League ante Herediano parece haber sido el llamado de atención que necesitaban, ya que antes de dejar en cero a sus últimos dos rivales tenía 18 partidos encajando al menos un gol.

No cabe duda de que la gran fortaleza de Toluca es su ataque, ya que suma 17 goles a favor hasta ahora, lo que se traduce en 2.12 goles por partido. Además, ha ganado cada uno de sus tres partidos en el Nemesio Diez hasta ahora, y su registro de 100 % en condición de local es sólo compartido con Pachuca. De hecho, en dos de esos tres choques ganó por 4-1, y además, no se fue en desventaja al descanso en ninguno de sus partidos en casa hasta ahora en el Clausura.

Tijuana no llega como favorito a este encuentro porque ha tenido un mal desempeño durante sus primeros siete partidos jugados, y es que aún no ha logrado ganar en lo que va del Clausura 2024 (E4, P3). A pesar de eso, viene encaminado a una mejora después de igualar los dos partidos antes de este ante Querétaro (E 1-1) y ante Atlético San Luis (E 3-3). El conjunto fronterizo no ha ganado un partido oficial desde noviembre, cuando le ganó a Tigres por 2-0, pero desde entonces colecciona nueve encuentros sin ganar (E4, P5).

Los números rojos de Xolos en condición de visitante generan inquietud en su entorno, ya que no ha ganado en suelo rival desde abril del 2023 (E3, P10). Su historial de visitas al Nemesio Diez tampoco registra una buena estadística y está lejos de ser alentador, ya que sólo salió vencedor en tres de 15 choques de Liga MX ante este rival en toda su historia (G3, E2, P10).

Jugadores a seguir Toluca vs Xolos

El chileno Jean Meneses no apareció en el marcador en los últimos dos partidos de Toluca, pero registra tres goles y tres asistencias, por lo que ha participado en el 35.29 % de los goles del equipo. Efraín Álvarez ha tenido dos actuaciones sobresalientes de forma consecutiva, marcando goles en ambos partidos. Suma dos goles y una asistencia en lo que va del Clausura.