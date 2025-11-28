La gran prioridad de Pumas en el próximo mercado de fichajes

Pumas vive un presente complicado. El equipo de Efraín Juárez cayó ante Pachuca y se quedó fuera del torneo.

Ahora será momento para analizar la continuidad de algunos jugadores y la incorporación de otros elementos en la plantilla felina.

Van por los goles

Para Pumas, sería una prioridad reforzar la zona ofensiva: buscar un atacante y un extremo que puedan sumarle al plantel dinamismo, velocidad y precisión, algo de lo que ha carecido el conjunto felino en el actual certamen.

"Es una evolución, no una revolución. Hay intereses de otros clubes, y eso no me distrae; al contrario, sabemos perfectamente qué club está pendiente de la situación porque jugué ahí. No es fácil para un joven técnico mexicano involucrarse en estas situaciones. Ellos observan y piensan que se hace un buen trabajo. Fue un semestre de mucho aprendizaje porque todas las semanas surgía algo nuevo", dijo el DT mexicano tras la eliminación.

Por otro lado, Efraín Juárez se refirió a sus jugadores luego de quedarse afuera de la liguilla por segunda ocasión consecutiva.

"Quiero agradecer primero a mis jugadores, porque pelearon y creyeron. El partido ante San Luis en casa que perdimos, muchos pensaban que el equipo estaba desahuciado. Aun así, hay cosas positivas. Hay que ser conscientes de que el equipo físicamente no estuvo al cien por ciento: Ruva, Keylor y Vite jugaron hace 48 horas", expresó el entrenador de Pumas.

Finalmente, se animó a hablar del desgaste del equipo en esta última prueba.

"Tuvimos bajas importantes: había cinco jugadores que trajimos y no estaban, los dos '9', Carrasquilla y Pedro, quien jugó hace 48 horas. Aun así, terminamos con seis canteranos que suman triple dígito en participaciones, y esto forma parte de la reestructura, del proceso que iniciamos hace seis meses. Hoy, con todas las respuestas que tenemos, el siguiente torneo tiene que ser mejor en todos los aspectos", sentenció.

