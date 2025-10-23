El récord que el Toluca de Mohamed le quiere quitar al Toluca de Cardozo

Los Diablos Rojos del Toluca, dirigidos por Antonio Mohamed, están dejando una huella importante en el Apertura 2025. Con una contundente goleada de 4-0 ante Querétaro, el equipo escarlata se mantiene firme en la cima de la Liga BBVA MX, consolidándose como el principal candidato para repetir el título conquistado el semestre pasado.

La maquinaria ofensiva del “Turco” no da tregua, acumulando 39 goles en 13 jornadas, con un impresionante promedio de 3 anotaciones por partido, que los pone en la mira de un récord histórico.

Van por otro récord más

El objetivo del Toluca actual es igualar o superar la marca de 50 goles en 17 jornadas, establecida por los mismos Diablos en el Verano 1999, bajo el liderazgo del legendario José Saturnino Cardozo. Aquel equipo, que terminó como líder con 39 puntos y campeón tras vencer al Atlas en penales, se convirtió en el terror de las defensas rivales. Ahora, con cuatro partidos por disputar, los pupilos de Mohamed necesitan 11 goles más para alcanzar esa hazaña, manteniendo su ritmo goleador.

El camino no será fácil. Toluca enfrentará retos complicados: visitará a Tijuana, recibirá a Pachuca, viajará para medirse al Atlas en el Estadio Jalisco y cerrará la fase regular en casa contra el América. Cada encuentro será crucial para sostener el promedio de 3 goles por duelo y acercarse al récord. Cabe destacar que el Toluca también ostenta la marca absoluta de goles en torneos cortos, con 55 anotaciones en el Apertura 2002, 29 de ellas obra de Cardozo, aunque en un formato de 19 jornadas.

El Toluca de Mohamed va por todo

Con un plantel sólido y un estilo ofensivo arrollador, el Toluca de Mohamed no solo busca el bicampeonato, sino también inscribir su nombre en los libros de historia del futbol mexicano. La afición escarlata sueña con ver a sus Diablos igualar la gesta de Cardozo y reafirmar su grandeza en la Liga BBVA MX.

