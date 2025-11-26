¡OFICIAL! Toluca tendrá una sensible baja para la ida de los Cuartos de Final ante Bravos de Juárez

Lo que parecía era un hecho, se ha confirmado, Alexis Vega no estará con el Toluca en el juego de ida ante Bravos de Juárez y además para no arriesgar en lo más mínimo no viajó a Juárez para el cotejo de esta tarde que sucederá a las 6:50 PM.

Se miden en un duelo de ida de los Cuartos de Final, el campeón Toluca ante Bravos que llega con una inercia por el partido de Play In ante Xolos y luego en contra de los Tuzos del Pachuca.

Aunque quisieran tenerlo en la cancha, Alexis Vega, el 9 de los Rojos y quien es uno de los jugadores mexicanos más destacados este 2025, no está aún en condiciones de entrar al terreno de juego y seguramente con tres días más de descanso podría estar listo para que en la cancha de la Bombonera tengo su retorno.

¿Extrañará Toluca a Alexis Vega?

Previo a este determinante compromiso, ‘Canelo’ Angulo habló sobre la que se perfilaba como baja, y aunque aceptó que ayuda mucho su presencia en la cancha, no dejarán de darlo todo a quienes les toque entrar al juego.

“Sabemos de su calidad y que es importante para la institución. Está avanzando muy bien, creo que muy pronto está con nosotros y por el momento si no está con nosotros para este partido trataremos de hacerlo por él. Avanzaremos hasta obtener el campeonato”, acotó el referente del Toluca.

TV AZTECA transmitirá EN VIVO Juárez vs Toluca

Este partido de ida entre Bravos de Juárez y los Diablos Rojos del Toluca, lo podrás ver EN VIVO este miércoles por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con los comentarios y narración del mejor equipo. La transmisión arranca a las 6:50 en el este enfrentamiento que inaugura la etapa de los Cuartos de Final del Apertura 2025.