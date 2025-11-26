deportes
A seis meses del inicio del Mundial 2026, Estadio Ciudad de México presenta avances significativos

El Mundial 2026 está a prácticamente seis meses de comenzar, y el Estadio Ciudad de México, que tendrá la gran inauguración tiene avances importantes en su remodelación.

Estadio Banorte
@EstadioBanorte
Estadio Banorte sigue su proceso de remodelación en medio de las inconformidades de los dueños de palcos
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
El 11 de junio del 2026, la cancha del Estadio Ciudad de México será el epicentro del mundo con la inauguración de la Copa del Mundo 2026, y a seis meses prácticamente de que la Selección Mexicana tome parte en ese evento, el templo del futbol avanza en sus trabajos de remodelación.

El último semestre el Estadio antes conocido como Estadio Azteca, ha entrado en un proceso intenso de remoción para tenerlo listo no solo para la Copa del Mundo, y es que casi tres meses antes se vislumbra una reinaguración con un partido de corte internacional con el equipo local que es el América que ya hasta lanzó un jersey conmemorativo del otrora llamado Estadio Azteca y el juego México ante Portugal del cual se ha venido especulando por semanas.

Es decir hay casi tres o cuatro meses por delante para tener listo el coloso que tendrá su tercer Mundial en la historia tras lo sucedido en México 1970 y México 1986.

Ahora vuelve a albergar un Mundial y a tener otra inauguración de este calibre en donde también se ha develado que será ante una escuadra del Bombo 3, compuesta por: Egipto, Algeria, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistan, Qatar, Arabia, Sudáfrica y la poderosa Noruega.

Estos son los avances del Estadio Ciudad de México, presuntamente en la última semana de noviembre

El Estadio parece que comienza a tomar forma en muchos sentidos. Un tema muy relevante es lo estético, pero al suceder en pleno verano y con las lluvias que podrían presentarse, no se podía escatimar ni aplazar el tema de la cancha, que para el desarrollo del partido es menester.

Te podría interesar: Hay una posibilidad de que México debute ante Noruega y Haaland en arranque del Mundial 2026

Así, en imágenes que circulan en redes sociales se describe que la infraestructura del drenaje ha sido terminada y está siendo cubierta para continuar con la superficie.

Además se acota que en una nueva zona VIP los trabajos son muy avanzados y un sector muy amplio de la zona alta ya goza de las nuevas butacas desde donde los aficionados podrán apreciar los partidos del Mundial.

En el Estadio Ciudad de México no habrá descanso para tenerlo listo lo más pronto posible y encarar todas las revisiones, trabajos, transmisiones, entrenamientos y más.

En relación al Estadio Monterrey o el Estadio Guadalajara, que son las otras sedes en México, estos están prácticamente listos y así lo han manifestado las propias directivas.

