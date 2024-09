¡Solo queda un invicto! Este es el único equipo que no ha perdido en el Apertura 2024

¡Solo queda un invicto en el Apertura 2024! Cruz Azul y Tigres cayeron en sus respectivos partidos de la Jornada 8, lo que solo dejó un equipo sin derrotas en lo que va del torneo. La Máquina se vio sorprendida contra el Atlético de San Luis, por pizarra de 3-1, duelo en el que iba arriba, pero les dieron la vuelta.

Por su parte, los felinos también tuvieron un descalabro que no hubieran esperado ante el Querétaro, esto debido a que los Gallos no habían ganado en lo que iba del certamen, esta fue su primera victoria del semestre, pues sumaban un empate y siete derrotas.

Toluca es el único equipo invicto en el Apertura 2024

A la Jornada 8, llegaron tres conjuntos sin conocer la derrota, sumado a Tigres y Cruz Azul, también el Toluca está invicto, y siguen sin perder, aunque sufrieron, lograron rescatar el empate contra Pachuca, pues iban cayendo 2-1, pero un tanto de Anderson Duarte, al 79', dejó la pizarra igualada.

Los Diablos son terceros en la Tabla General, con 18 unidades, solo uno debajo de los líderes: Cruz Azul y Rayados, que tienen 19 puntos. Los escarlatas suman cinco triunfos y tres empates en ocho partidos, con 17 goles a favor, siete en contra, para una diferencia de 10 anotaciones.

El calendario de Toluca en lo que resta del Apertura 2024

Este fin de semana será la mitad del torneo, cuando se dispute la Jornada 9, donde se medirán a Santos Laguna, en Torreón, y el resto del calendario entre la Fecha 10 la 17 jugarán de la siguente manera:

Jornada 10 | Toluca vs Atlas | 28 septiembre

Jornada 11 | Toluca vs Pumas | 5 octubre

Jornada 12 | Querétaro vs Toluca | 18 octubre

Jornada 13 | Toluca vs Puebla | 22 octubre

Jornada 14 | Necaxa vs Toluca | 27 octubre

Jornada 15 | Toluca vs León | 2 noviembre

Jornada 16 | Tigres vs Toluca | 6 noviembre

Jornada 17 | Toluca vs América | 9 noviembre