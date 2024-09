ÚLTIMA HORA: Carlos Vela le abre la puerta a la Selección Mexicana

Durante la presentación de Carlos Vela con el LAFC, en el que vivirá una segunda etapa, se abordaron múltiples temas en torno a la carrera del atacante mexicano y la Selección Mexicana, ahora en manos de la dupla conformada por Javier Aguirre y Rafael Márquez, fue un cuestionamiento principal.

Si bien se mantiene en el discurso de dar paso a las nuevas generaciones e insiste en que él no ha hecho diferencia cuando ha representado al combinado nacional, su ‘no’ ya no fue rotundo y sugirió que existe alguna posibilidad de volver, con condiciones en las que decidió no profundizar.

“Conmigo o sin mí, llegamos al mismo lugar, no es que me extrañen o no me extrañen, es de momentos, en este momento no sé sí estoy para decirte que puedo jugar con la selección. Para poder pensar en eso, tendrían que pasar muchas cosas”, dijo.

Aclaró, sin embargo, que, con 35 años de edad, ya no vislumbra largo el camino restante como futbolista profesional y espera que la camiseta del equipo californiano sea la última que luce como jugador en activo.

“Parte de eso, que se sepa que éste es el final. Desde que pasó la final, cada vez que hay fichajes dicen que va a firmar aquí o allá, no se cerró el capítulo, o una etapa, porque no había un final marcado, para eso regreso, para poner punto final a una carrera y a muchos años de trabajo”, explicó.

El guiño de Carlos Vela a Antoine Griezmann

Antes de decir adiós al balompié, a la ‘Hiena’ le gustaría reunirse con el francés Antoine Griezmann, un viejo socio con el que formó una dupla que vio sus mejores años hace una década, en la Real Sociedad, de La Liga de España.

"Él se tiene que emocionar de jugar conmigo. Tengo una gran amistad, tengo una gran relación, siempre lo apoyo y me apoya; esas relaciones, con gente de otros países, son parte de esto. Al final, espero que algún día venga aquí, conmigo o sin mí, que pueda ser parte de esto, de este estilo de vida. Le gustan los deportes de Estados Unidos, se adaptaría bien”, sentenció.

