¡MUCHO OJO! El único equipo de la Liga BBVA MX que tiene 10 partidos sin conocer la derrota

Toluca atraviesa un momento sobresaliente: acumula diez partidos consecutivos sin perder, una racha que ha aumentado la confianza y solidez del equipo tanto en lo anímico como en lo táctico.

Te puede interesar: Víctor Dávila y Rodolfo Cota podrían llegar a este equipo de locura tras salir del América

El serial de resultados refleja un balance ofensivo contundente y una defensa más asentada, ingredientes que han permitido al cuadro escarlata sumar puntos de manera constante y mantenerse competitivo en la pelea por los puestos de privilegio y en este momento ser líderes del futbol mexicano.

Resumen del partido: Tigres 2 - 0 Xolos | Jornada 15 | Apertura 2025

La gran racha del Toluca

La secuencia de partidos que conforman la racha es la siguiente:

3–1 vs Atlético San Luis

3–1 vs Puebla

3–0 vs Guadalajara

6–2 vs Monterrey

3–1 vs Mazatlán

3–2 vs LA Galaxy

4–2 vs León

4–0 vs Querétaro

0–0 vs Tijuana

2–2 vs Pachuca

Al revisar los números, lo primero que salta a la vista es la capacidad goleadora del equipo: en varios encuentros Toluca anotó tres o más goles, incluido un 6–2 que demuestra la verticalidad y la eficacia en ataque cuando el equipo encuentra espacios. Esa producción ofensiva ha sido complementada por actuaciones colectivas que, en muchos compromisos, han sabido cerrar los partidos sin conceder ventajas decisivas al rival. Incluso en los empates como el 0–0 ante Tijuana y el 2–2 frente a Pachuca, el equipo mostró orden y control en fases importantes del juego.

Tácticamente, la racha sugiere que Toluca ha encontrado un equilibrio entre presión alta y control del balón en zonas intermedias. El conjunto ha logrado explotar las bandas con fluidez y generar llegadas con varios atacantes, lo que obliga a las defensas rivales a cubrir múltiples amenazas y crear espacios para transiciones rápidas. Asimismo, la combinación de futbolistas experimentados con jóvenes de proyección ha dado cierta frescura sin perder consistencia.

¿Cuál es la clave del buen rendimiento del Toluca?

Las implicaciones deportivas son claras, una racha así no sólo suma puntos, sino que también aumenta la confianza del plantel y los condiciona como rival incómodo de cara a la fase final del torneo. Para mantener la inercia, Toluca deberá sostener la regularidad en las próximas jornadas, minimizar errores defensivos y seguir aprovechando su capacidad goleadora. Si lo consigue, la racha de diez partidos sin perder podría convertirse en la plataforma para aspirar a objetivos mayores esta temporada.

Te puede interesar: Es el mejor mexicano de la Liga BBVA MX y ni así es tomado en cuenta por Javier Aguirre para la Selección Nacional