Es el mejor mexicano de la Liga BBVA MX y ni así es tomado en cuenta por Javier Aguirre para la Selección Nacional

Carlos Acevedo es el mejor portero de la Liga BBVA MX, pues tras finalizar la jornada 15 se ubica como el más atajador con 65 intervenciones, claves para que Santos Laguna se ubique en zona de Play-in y le esté quitando la clasificación a Pumas . Pese a las estadísticas, el nacido en Torreón, Coahuila, no es tomado en cuenta por Javier Aguirre para la Selección Nacional.

Acevedo lleva un par de torneos en su máximo nivel, pese a que su equipo no marcha del todo bien; prueba de ello, el partidazo que se mandó contra el América, que de no haber sido por él, los Guerreros se hubieran llevado un marcador más abultado que el 3-0 que les propinó el conjunto de Coapa en el Estadio Ciudad de los Deportes .

Club Santos Carlos Acevedo es el mejor portero mexicano del Apertura 2025 al liderar las estadísticas de mayores atajadas

El portero de 29 años apenas recibió su primera convocatoria en la pasada Fecha FIFA de octubre desde que el “Vasco” tomó las riendas del combinado azteca. Sin embargo, Carlos no fue considerado para los partidos de preparación de cara al Mundial 2026, ya que los arqueros titulares fueron Luis Ángel Malagón ante Colombia y Raúl Rangel contra Ecuador.

Cabe destacar que antes de ello, Carlos fue uno de los guardametas que portaron la playera tricolor en la Copa América 2024 tras la baja de Luis Ángel Malagón por lesión. Desde entonces, pasó más de un año sin que fuera considerado en una de las convocatorias.

El Top-5 de los mejores porteros de la Liga BBVA MX

Carlos Acevedo lidera el Top-5 de los porteros más atajadores de la Liga BBVA MX tras 15 jornadas disputadas y, de seguir así, terminará el Apertura 2025 como el mejor, pues le saca 8 intervenciones más a su perseguidor. Esta es la lista:



Carlos Acevedo –Santos Laguna - 65 atajadas Óscar García – León – 58 atajadas Antonio Rodríguez – Xolos – 48 atajadas Ricardo Gutiérrez – Mazatlán – 45 atajadas Raúl Rangel – Chivas – 44 atajadas

Lo que pudo ser, la vez que Carlos Acevedo quedó fuera de la Selección Mexicana

Carlos Acevedo estuvo a punto de ir a su primera Copa del Mundo en Qatar 2022, pero finalmente el entonces entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo “Tata” Martino, prefirió dejarlo fuera de la lista final y llevar a porteros experimentados, como fue el caso de Alfredo Talavera, quien tenía en ese entonces 40 años y Rodolfo Cota con 35 años.